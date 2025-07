Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, murió a los 76 años: familia confirmó noticia

Ozzy Osbourne,el cantante de Black Sabbath, ha muerto a los 76 años "rodeado de amor", informó este martes su familia en un comunicado. La estrella del heavy metal, hace unas semanas, se reunió con sus compañeros de banda y realizó un concierto de despedida para los fans.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño" indicó su familia. Hace menos de tres semanas, mientras actuaba en el escenario de Villa Park (Reino Unido), Osbourne le dijo a sus fans: "Llevo seis años en cama (...) Gracias de todo corazón” apuntó esa noche ante los fans. El concierto contó con actuaciones de algunos de sus grupos favoritos, incluidos Metallica y Guns N'Roses, para la "última reverencia" del artista.

Ozzy se vio obligado a cancelar sus conciertos de gira hace unos años. Sin embargo, realizó una aparición sorpresa en el escenario de Birmingham, Inglaterra, para clausurar los Juegos de la Commonwealth de 2022. El concierto en Villa Park fue anunciado a principios de este año por su esposa, quien dijo estar decidido a brindarles a los fans la "despedida perfecta".

Publicidad

En el 2003, Ozzy Osbourne fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson; sin embargo, lo hizo público en 2020. Esta enfermedad neurodegenerativa afectó su movilidad, al punto de que expresó tener dificultades para caminar. En el 2019 sufrió lesiones en su cuello y columna vertebral por las cuales se sometió a múltiples cirugías tras una caída.



¿Quién era Ozzy Osbourne?

John Michael Osbourne, mundialmente conocido como Ozzy Osbourne, fue icónico de la música británico. Se hizo reconocido como el cantante de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath y también por su exitosa carrera como solista.

Nació en 1948 en Birmingham, Inglaterra. Con Black Sabbath, lanzó álbumes como "Paranoid" y "Master of Reality". Además, y se ganó el apodo de "Príncipe de las Tinieblas" por su estilo y la temática oscura de sus canciones. Tras su salida de Black Sabbath, Ozzy Osbourne inició una exitosa carrera en solitario, publicando álbumes como "Blizzard of Ozz" y "Diary of a Madman", que incluyeron éxitos como "Crazy Train" y "Mr. Crowley". En su carrera vendió más de 100 millones de discos y logró ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Publicidad

Osbourne también se convirtió en una figura mediática gracias al popular reality show de MTV 'The Osbournes', que lo acercó a nuevas generaciones y seguía de cerca su vida en Los Ángeles (Estados Unidos), junto con su esposa Sharon y dos de sus hijos, Kelly y Jack. El cantante de heavy metal tenía también dos hijos mayores, Jessica y Louis, de su primer matrimonio con Thelma Riley, y a sus nietos.



Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne

Hacía 20 años que Black Sabbath, pionero del heavy metal, no se reunía en su formación original de 1968 (Osbourne como cantante, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería). El cantante, que escribió su leyenda al morder la cabeza de un murciélago en pleno concierto, cantó en su despedida sentado, prisionero de los temblores causados por su enfermedad, en un trono satánico confeccionado para el padrino del heavy metal.

Fue un adiós crudo y emotivo, acompañado de sus compañeros de Black Sabbath y de decenas de miles de seguidores del metal llegados del todo el mundo. "Me hizo llorar", explicó Lilly Chapman, una seguidora de 29 años, todavía emocionada de ver al rockero "mostrarse vulnerable ante miles de personas".

Los espectadores, con camisetas de metal, espesas barbas y grandes tatuajes, acompañaban los himnos que conocían al dedillo sacudiendo la cabeza en un ambiente que poco tenía que envidiar al generado por los "villanos", los seguidores del Aston Villa que suelen ocupar ese lugar.

"Esto solo ocurre una vez en la vida", decía entusiasmado Rich Newlove, llegado del norte de Inglaterra. Ozzy "estaba en mejor forma y mejor estado de salud de lo que esperaba", afirmó con una cerveza en la mano tras el concierto. A pesar de los elevados precios, las entradas para el espectáculo se agotaron en apenas 16 minutos. Los fondos obtenidos se destinarán a organizaciones benéficas como Cure Parkinson's y el Hospital Infantil de Birmingham.



Discografía de Ozzy Osbourne

Publicidad

Sus álbumes de estudio, tanto en solitario como con Black Sabbath, son los siguientes:



Blizzard of Ozz (1980)

Diary of a Madman (1981)

Bark at the Moon (1983)

The Ultimate Sin (1986)

No Rest for the Wicked (1988)

No More Tears (1991)

Ozzmosis (1995)

Down to Earth (2001)

Under Cover (2005) - Álbum de versiones

Black Rain (2007)

Scream (2010)

Ordinary Man (2020)

Patient Number 9 (2022)

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co

*Con información de AFP