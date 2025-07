Último concierto de Ozzy Osbourne llegará a las salas de cine: así fue el emotivo espectáculo

El mundo de la música y especialmente del heavy metal está de luto tras conocerse que murió Ozzy Osbourne, el famoso cantante y compositor británico recordado por haber sido vocalista de Black Sabbath y por su popular apodo de 'El príncipe de las tinieblas'. Osbourne, según informó su familia, falleció este 22 de julio a los 76 años, tan solo unos días después de ser aclamado por una multitud en Birmingham, su ciudad natal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con más tristeza de lo que las meras palabras pueden transmitir tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor", escribió la familia del cantante en su última publicación en redes sociales.



Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne

Hace tan solo 17 días, el pasado 5 de julio, Ozzy Osbourne vivió una noche que marcó un nuevo hito en la historia del metal. En Villa Park, Birmingham, se celebró 'Back to the Beginning', el concierto final de Black Sabbath y el último show del 'Príncipe de las Tinieblas'. La cita no solo reunió a la formación original (Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward), sino también a una constelación de leyendas del metal y del rock, en un homenaje masivo que duró más de 11 horas y en el que Osbourne se despidió de su público.

Diagnosticado con Parkinson, Osbourne no pudo pararse en el escenario. En cambio, regaló una actuación poderosamente emocional desde un trono negro con decoración de murciélago, acompañado por su banda conformada por Zakk Wylde, Tommy Clufetos, Adam Wakeman y Mike Inez. El set personal fue breve, pero cargado de impacto:



'I Don’t Know' 'Mr. Crowley' 'Suicide Solution' 'Mama, I’m Coming Home' 'Crazy Train'

Durante 'Mama, I’m Coming Home', su voz tembló y las emociones afloraron, acompañado por los coros de un estadio emocionado. El show cerró explosivamente con 'Crazy Train' y una lluvia de confeti que simbolizó el fin de una era. 45.000 personas lo disfrutaron en el estadio y más dos millones lo siguieron por streaming alrededor del mundo.

Publicidad

La dirección musical estuvo a cargo de Tom Morello, y el evento contó con icónicas bandas y músicos como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Billy Corgan, Steven Tyler, entre muchos otros. El momento culminante llegó cuando Ozzy, con voz quebrada, exclamó: “Let the madness begin!” y el público respondió con una ovación ensordecedora.



¿Cuándo se podrá ver en cines el último concierto de Ozzy Osbourne?

El concierto por sí solo fue un gran evento para todos los fanáticos de Ozzy y de Black Sabbath, quienes le rindieron un merecido homenaje en vida por el papel que jugó como 'padre' -para muchos conocedores- del heavy metal. Ahora, con el fallecimiento del artista toma mucho más significado y valor para quienes estuvieron presentes, pero también para aquellos que están ansiosos por verlo en salas de cine.

Días después del imponente concierto se confirmó que el homenaje a Osbourne no terminaría ahí y que el evento de 11 horas se convertirá en un documental de 100 minutos que llegará a las salas de cine de todo el mundo a inicios de 2026. Titulada 'Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow', la cinta incluirá imágenes, entrevistas y tomas exclusivas detrás del escenario ese día y con los recientes hechos, seguramente habrá que incluir nuevos detalles sobre el artista.

Publicidad

Actualmente, el largometraje se está produciendo actualmente en Mercury Studios. "La película promete una despedida profundamente personal y electrizante del padrino del heavy metal con acceso exclusivo detrás de las escenas y entrevistas de esta icónica actuación en vivo", señaló la empresa en un comunicado, días antes de la muerte de Ozzy Osbourne.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL