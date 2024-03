Tío de Shakira habla de su relación con Piqué: "Es un buen papá"

Aunque la separación entre Shakira y Gerard Piqué fue muy mediática y quedó en el ambiente la impresión de que hay una mala actitud entre los dos famosos, parece que no toda la familia de la colombiana tiene una mala opinión sobre el exfutbolista español.

Con el paso de los años se ha conocido que la expareja ha trabajado en mejorar su trato, por el bien de sus hijos, y parece que esto impacta también a sus familias. Así lo dan a entender unas declaraciones que Gabriel Ripoll, hermano de la madre de Shakira, dio en una reciente entrevista con el diario El Tiempo.

El tío de la colombiana habló con el medio citado sobre lo orgulloso que está de su sobrina y la manera en la que, desde niña, manifestó que sería una gran estrella. Sin embargo, las palabras que más impacto causaron fueron aquellas en las que se refirió a Gerard Piqué.

Sobre el español reconoció que "es una persona súper agradable, muy familiar; a nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño".

En cuanto a la mediática separación, el tío de Shakira aseguró en El Tiempo que la familia se ríe con algunas noticias que se hacen al respecto. Ripoll señaló que todo se convirtió en un "show mediático y de redes sociales", en el que mucha de la información "picante" que se difunde es mentira.

Para concluir su opinión sobre Piqué, ahora que el exfutbolista no tiene contacto con la familia de la cantante, Gabriel Ripoll reveló que, a pesar de lo ocurrido entre la expareja, el hombre "es un buen papá que se comunica permanente con sus hijos".

Con la voz entrecortada, el hermano de Nidia Ripoll recordó sus vacaciones en familia en Barranquilla, cuando Shakira era apenas una niña. "'Tío, ven y te canto, pero me das tanto (dinero)’, me decía y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía".

Agregó que su canción favorita de su sobrina es Hay amores, un bolero que ella compuso con el brasileño Antonio Pinto, y concluyó sus declaraciones en El Tiempo asegurando que "Shakira ha logrado todo con esmero, trabajo, respeto, dedicación. Me siento muy orgulloso".