Hermana de Lady Yuliana pasó por La Descarga y sorprendió con su historia de vida

En días pasados la cantante Lady Yuliana fue noticia porque sufrió un grave accidente de tránsito del que, afortunadamente, apenas salió con algunos golpes. Ahora, su hermana Jazmín Andrea llamó la atención al participar en la primera etapa de La Descarga , de Caracol Televisión, y revelar su historia de vida.

¿Quién es la hermana de Lady Yuliana?

Jazmín Andrea es la hermana de la cantante de música popular Lady Yuliana y sigue los pasos de la famosa; incluso tiene una colaboración musical con ella. Para continuar posicionando se carrera, la mujer decidió participar en La Descarga y fue seleccionada como una de las 100 mejores voces del país.

Para su presentación en el reality de canto, decidió interpretar la canción Ya te olvidé de Marco Antonio Solís y empezar su recorrido con el artista Santiago Cruz. Aunque recibió el 'sí' del intérprete ibaguereño, no alcanzó a convencer a los mentores Marbelle, Gusi y Maía, lo que le impidió seguir en la competencia.

¿Por qué la hermana de Lady Yuliana usa una prótesis?

Al final de su presentación, Jazmín Andrea expresó a los mentores su felicidad por haber pasado por el escenario y la importancia que tiene la música en su vida.

"La música es mi terapia, yo soy amputada, tuve una amputación transfemoral y tengo una prótesis", explicó la cantante en el escenario. Agregó que nació con una condición física que llevó a esta difícil decisión.

Jazmín Andrea detalló en La Descarga que "nací con una malformación congénita, una pierna más corta que la otra y, después de muchas cirugías de pequeña, a mis 15 años decidimos amputar y desde ahí mi vida cambió. Vengo con procesos de cambios de prótesis que son muy complicados, cada prótesis es como una nueva vida".

Santiago Cruz le preguntó cómo la música la ha ayudado en su proceso. "Siento que ha sido una terapia porque yo nunca he pasado por depresión, siempre me recuperé de buena manera a pesar de mi poca edad. De pequeña no faltaron los comentarios, un niño me decía 'zapato grande', pero nunca me ha importado la opinión de los demás", reflexionó.