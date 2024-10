La Rous, cantante trans, pasó por La Descarga y envió un importante mensaje

En cada capítulo de La Descarga , de Caracol Televisión, no solo la música es protagonista, sino también las historias de vida inspiradoras de los participantes. La Rous, una cantante y mujer trans, sorprendió con su paso por el disco.

Cantante trans participó en La Descarga

Antes de pasar por el disco de La Descarga y demostrar su talento ante los mentores Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi, La Rous habló con Jessica Cediel y le contó detalles de su historia. Recordó que la música llegó a ella en su infancia, cuando a sus papás les costaba aceptar su identidad.

"Mi papá, por miedo a los señalamientos de la gente, nunca me daba el regalo que yo pedía porque eran regalos de niña y yo era niño. Entonces, como a los 8 años, pedí un piano y me lo dieron; me senté a tocarlo y salió La Rous", contó.

La cantante señaló que, a lo largo de los años, ha vivido el proceso de su identidad acompañada por su familia. "Al principio yo pensaba que ellos me tenían que entender. Así como ellos tenían que aprender a verme como su hija y tolerarme, yo también tenía que entender que para ellos era un proceso lento".

En su paso por la etapa de 'Todos o nada', en la que los participantes solo consiguen seguir en la competencia si convencen a todos los mentores, La Rous decidió empezar con Maía. Durante dos minutos y medio decidió interpretarles la canción 'Sombras nada más'.

Desafortunadamente, en medio de su presentación, la mujer trans no logró que Maía diera su aprobación a la interpretación de la canción. Aunque la cantante decidió hacer caso omiso y se movió para cantarle a Santiago Cruz, ninguno de los mentores hizo algún gesto para aprobar su siguiente paso en la competencia.

Al final de su presentación, Gusi tomó la palabra y le pidió que se presentara y expresara cómo se sentía. "Me sentí muy feliz de estar aquí, de poder representar a las mías. No voy a dar el discurso de que soy pionera, porque creo que todos desde que nacemos somos pioneros en algo. Me alegra haber estado aquí y que todas las mujeres trans, travestis, transexuales se vean representadas en mi".

La Rous también quiso dar un mensaje especial sobre la inclusión, el cual llegó a los corazones de los mentores, especialmente de Santiago Cruz, quien se levantó a abrazarla y le agradeció. "Cuando vayan por la calle no se burlen de esa persona que ven diferente. Siempre recordemos que el otro, sin importar cómo se vea, cómo camine, cómo hable, es un ser humano y merece muchísimo respeto".