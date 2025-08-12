Cazzu habló de Nodal y del acuerdo económico que tienen por su hija: "No es justo"

La relación entre Cazzu y Nodal luego de su separación fue un tema de mucho revuelo en redes sociales, especialmente por la relación amorosa que rápidamente inició el cantante mexicano con su colega Ángela Aguilar, con quien recientemente cumplió un año de casado. Aunque Cazzu se ha caracterizado a lo largo de esta polémica por su silencio, recientemente la cantante argentina reveló detalles del dinero que el mexicano le pasa para la manutención de su hija Inti.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cabe recordar que Cazzu y Nodal se separaron cuando la argentina estaba embarazada de su primogénita. Quince días después de hacer pública su separación, el mexicano anunció también su noviazgo con Ángela Aguilar, lo que desencadenó una ola de comentarios negativos contra la nueva pareja que en cuestión de meses llevó su relación al altar.



¿Qué dijo Cazzu sobre manutención que le da Christian Nodal?

Recientemente la argentina visitó México promocionando su libro 'Perreo, una revolución' y en medio de una de las entrevistas que concedió habló sobre el acuerdo económico al que llegó con Nodal para la manutención de la pequeña Inti. Aunque la famosa no reveló cifras exactas, reconoció que no le parece suficiente el dinero que recibe por parte de su expareja, pero que afortunadamente ella puede mantener a su hija.

Cuando a la famosa argentina le preguntaron si había acordado una pensión mensual con Christian Nodal, ella contestó con total honestidad. "Sí y no, no tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está", manifestó la cantante de 'La cueva' al programa Ventaneando.

Publicidad

Ante su respuesta, en el programa insistieron en conocer la cifra que recibe la mujer para los gastos de su hija, pero ella se negó a revelar la cifra que Nodal le envía. Entonces, también procedieron a preguntarle si pretende iniciar un proceso legal contra el mexicano, considerando que ella manifestó no recibir una cantidad que considere justa.

Sin embargo, Cazzu descartó la posibilidad de demandar a Nodal próximamente para aumentar la cifra de la manutención que tiene el mexicano. "Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de mantenerme y de mantener a mi hija porque puedo trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear, y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal… la verdad es que en este momento no tengo la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer", señaló.

Publicidad

En medio de las preguntas que recibió la cantante argentina en su llegada a un aeropuerto en México, los periodistas también le cuestionaron por las veces que Nodal visita a su hija Inti, teniendo en cuenta que vive con ella en Argentina. "Creo que esas son preguntas para él, pero lo que ven es lo que hay", concluyó.

De la misma forma, los reporteros le preguntaron si ella mantiene comunicación con Nodal y con la familia del mexicano. Cazzu reconoció que sí se ha visto con Nodal después de todo lo ocurrido. Sobre la familia del cantante de 'Botella tras botella' resaltó que se mantiene una buena comunicación entre ellos, por motivo de Inti, por lo que se mantienen comunicando lo que pasa con la niña.

"Su familia, para mí, la llevo en mi corazón. Le guardo profundo respeto y les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos. Ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención. Ahora mismo… nada, creo que es suficiente", finalizó la argentina su intervención ante la prensa mexicana. Por su parte, s expareja no se ha pronunciado sobre sus declaraciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL