Chad Michael Murray, de 'Un viernes de locos', estuvo al borde de la muerte por problema de salud

El actor Chad Michael Murray una vez más en tendencia en redes sociales, esta vez junto a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis por el estreno de 'Otro viernes de locos', la segunda parte de la película de Disney Channel que marcó una generación a inicios de los 2000. A sus 43 años, el actor no solo retoma uno de sus papeles más icónicos de su carrera, sino que también ha decidido compartir uno de los episodios más difíciles y transformadores de su vida: la crisis de salud que, a los 15 años, lo dejó al borde de la muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una entrevista reciente para el podcast Great Company, Murray relató cómo un problema médico inesperado marcó un antes y un después en su vida personal y artística. Lo que comenzó como un malestar terminó convirtiéndose en una emergencia quirúrgica de alto riesgo. Un giro intestinal que provocó una hemorragia interna severa.



¿Qué problema de salud tuvo Chad Michael Murray?

“Estuve hospitalizado durante dos meses y medio. Fue mucho”, recordó Murray, quien detalló que su condición lo llevó a perder el conocimiento en varias ocasiones y a requerir una intervención quirúrgica inmediata. “Tuvimos que hacer una cirugía. Tuve hemorragia interna, perdí el 50% de mi sangre. Estuve en mi lecho de muerte”.

La gravedad de la situación llevó a su familia a llamar a un sacerdote para darle las últimas oraciones. “Recuerdo ver a mi padre, más débil de lo que jamás lo había visto, y a un sacerdote al pie de mi cama”, relató. En ese momento, una enfermera llamada Sandy jugó un papel decisivo: “Me hizo una transfusión sanguínea para salvarme la vida. Eso me salvó la vida”.

Publicidad

Aunque nunca reveló un diagnóstico definitivo, Chad Michael Murray explicó que las complicaciones no terminaron con la primera cirugía. Semanas después, debió someterse a un segundo procedimiento para limpiar coágulos de sangre acumulados alrededor de sus órganos. “Cuando pasas dos meses ahí, mis órganos se apagaron porque tenía sangre coagulada alrededor de ellos y tuvieron que esperar a que todo sanara más. Tuve que someterme a una segunda cirugía para limpiar todo”.

Salir del hospital fue, para el actor, “lo más aterrador” que había experimentado. El deterioro físico era evidente: pesaba apenas 54 kilos, tras haber bajado desde los 81. “Era un esqueleto cuando salí. Recuerdo verme en el espejo la primera vez y preguntarme: ‘¿Quién es ese?’ Lloré. No podía creer que ese era yo”, confesó.

Publicidad

Durante ese proceso, una conversación marcaría el inicio de su carrera artística. Una enfermera llamada Alana le sugirió que probara con el modelaje, a lo que él respondió: “Yo no quiero modelar. Quiero ser actor. Amo el cine y la televisión. Quiero compartir ese regalo con otras personas”. Sin embargo, Alana insistió: “‘Puedes pasar de modelar a actuar. Cuando salgas, te pondré en contacto con una agencia de modelos que conozco’. Y lo decía en serio”.

Murray también destacó que esta experiencia fortaleció su relación con su padre, un hombre que criaba solo a cinco hijos. “Comencé mi relación con Dios y mi relación con mi padre se volvió muy estrecha”, expresó. “Mi papá criaba a cinco hijos solo, iba al hospital todos los días y pasó muchas noches conmigo, aunque tenía otros cuatro hijos en casa. Es un hombre duro. Estoy más que agradecido. Es cuando realmente se forjó nuestra relación”.

Las largas horas viendo películas y series durante su hospitalización reafirmaron su deseo de dedicarse a la actuación, y con el tiempo logró cumplir ese sueño, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el cine juvenil de principios de los 2000.



El regreso al universo de 'Un viernes de locos'

Dos décadas después de su debut como Jake en 'Un viernes de locos', Murray vuelve a la pantalla con 'Otro viernes de locos', secuela que reunirá a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis el 7 de agosto de 2025. La cinta retomará la historia de Anna y Tess Coleman, madre e hija que intercambian cuerpos en medio de situaciones caóticas, con nuevos giros y personajes.

El regreso de Murray como el interés romántico de Anna añade un elemento de nostalgia para quienes crecieron con la película original. Para el actor, participar en esta secuela no solo significa revivir un papel querido por el público, sino también celebrar la oportunidad de seguir en activo tras haber superado una etapa en la que su vida estuvo en riesgo.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL