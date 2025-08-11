Un nuevo eliminado dejó a Omega con un integrante menos en el Desafío Siglo XXI

El equipo Omega del Desafío Siglo XXI afrontó en la noche de este 11 de agosto una jornada compleja tras incumplir el castigo de cortar leña en la competencia, sanción que los llevó a enfrentar el Desafío a Muerte y la eliminación de uno de sus integrantes en el Box Negro. Desde temprano, la producción de la competencia confirmó que Omega no completó la tarea de cortar y organizar leña en el Rincón de los Castigos, una sanción recibida en el ciclo anterior.

Según se mostró en el capítulo de esta noche, en el que se reveló a "El Elegido" y también se escogió a un nuevo eliminado, parte del equipo se retiró para dormir y decidió regresar a su casa sin terminar la labor. La noticia fue comunicada por Andrea Serna a todos los competidores, lo que generó sorpresa entre las demás casas y dejó claro que habría consecuencias. La sanción consistió en enviar a tres integrantes de Omega directamente al Desafío a Muerte.



¿Quién fue el nuevo eliminado en el capítulo de El Desafío Siglo XXI?

Antes de que iniciara la prueba, se reveló la identidad de "El Elegido" del quinto ciclo, un rol secreto que en esta ocasión tuvo Eleazar, capitán de Alpha. Su misión, establecida por la producción, era dejarse caer durante un reto previo. Al cumplirla, recibió un premio de diez millones de pesos y quedó exento de competir esa noche, lo que cambió la lista de participantes en el Box Negro. De esta forma, la eliminación se disputó entre Potro, Camilo y Andrey, todos de Omega.

El circuito combinó pruebas de equilibrio, concentración y puntería, y el tiempo fue el factor que definió al competidor que debía abandonar la Ciudad de las Cajas. Tras completarlo, Andrey obtuvo el peor registro, lo que significó su salida inmediata de la competencia. En su despedida, el participante agradeció a sus compañeros y los motivó a mantener presente la razón por la que ingresaron al programa, enfrentando cada reto como si fuera el último. Recordó que su principal motivo para participar fue su madre, quien lo impulsó a inscribirse y confió en sus capacidades. Además, pidió a su equipo continuar luchando y no rendirse en las siguientes etapas.

La reacción en Omega fue de tristeza, pero también de reconocimiento a su esfuerzo. Potro, capitán de la casa rosada, expresó que competir contra un compañero era difícil, pero que la naturaleza del juego obliga a que solo uno alcance la victoria final. Deisy, otra integrante, manifestó que le resultó complicado ver enfrentarse a sus propios compañeros y que la salida de Andrey era un momento difícil para el grupo.



Omega acumula varias dificultades en la competencia

La eliminación llega en un momento en el que Omega acumula varias dificultades: además de ser uno de los equipos con más sentencias recientes, ahora enfrentan la pérdida de un miembro y la reubicación en Playa Baja, un entorno más limitado en recursos. Esto implicará ajustes en su estrategia como equipo y en su organización interna para los próximos ciclos, donde las pruebas de sentencia, premio y castigo seguirán determinando el rumbo de cada casa.

Por otro lado, la revelación de que Eleazar era El Elegido no pasó desapercibida para los demás equipos, pues algunos integrantes como Katiuska de Gamma, mostraron desacuerdo con la justificación que él dio sobre el momento en que decidió cumplir la tarea, argumentando que no levantó sospechas y que su estrategia le permitió evitar un enfrentamiento directo en el Box Negro. El episodio cerró con la partida de Andrey y la confirmación de que Omega comenzará el siguiente ciclo en desventaja numérica.

Las tensiones internas, la necesidad de reorganizar su liderazgo y la urgencia de ganar pruebas para mejorar sus condiciones serán factores decisivos para su permanencia en la competencia. El Desafío Siglo XXI continúa con sus emisiones diarias, y la producción ha adelantado que el próximo ciclo traerá nuevos retos que pondrán a prueba la resistencia y la coordinación de los equipos. La dinámica de "El Elegido" seguirá activa, lo que significa que en cualquier momento un competidor podría recibir una misión secreta que altere el desarrollo de las pruebas y, como ocurrió en este episodio, modifique los resultados y las eliminaciones.

