Actor colombiano podría perder una oreja por cáncer no detectado a tiempo: esto le pasó

Cáncer es una palabra que pocas personas quieren escuchar en sus vidas, ya sea en temas personales o de sus seres queridos. Sin embargo, un diagnóstico temprano de esta enfermedad, suele ser clave para que aquellos pacientes que la padecen puedan hacerle frente y superarla.

Recientemente, un actor colombiano reveló que tardó varios meses en ser diagnosticado con cáncer de piel, a pesar de que alertó desde temprano sobre una lesión que sintió en uno de sus oídos. El famoso pasó por varios especialistas y, ante las demoras en agendamiento de citas médicas y complicaciones de salud, decidió acudir a urgencias, donde tampoco recibió un diagnóstico.



¿Quién es el actor colombiano que podría perder una oreja por complicado cáncer?

Se trata de Andrés Bejar, reconocido actor colombiano con más de 15 años de trayectoria y que ha trabajado en producciones como 'Mujeres al límite', quien reveló en diversas entrevistas y en sus redes sociales que luego de meses enfrentando un problema de salud, fue finalmente diagnosticado con un agresivo cáncer de piel y necesitaba urgente una cirugía, a la que se sometió el 11 de agosto.

Bejar, que ha sido un paciente renal desde hace 25 años, reveló que toda esta situación inició en enero, cuando identificó una "lesión" o un "grano" en la parte interna de su oído izquierdo. Ante las dudas, decidió pedir cita con medicina general y dermatología para consultar. La cita se la dieron para abril, tres meses después.

"El 21 de abril me ve la doctora, la dermatóloga, y me envía de manera urgente una biopsia", señaló en diálogo con La Red y explicó que la profesional le dijo que esa lesión podría tratarse de un carcinoma de células escamosas o un querataocatoma. El actor pensó que, ante las opciones que le daba la profesional, el proceso iba a ser rápido, pero la cita para la biopsia se la dieran para el 14 de julio, otros tres meses de espera.

En medio de la espera para la biopsia, la lesión que el actor tiene en su oído empeoró. Bejar manifestó que empezó a tener una infección y que la lesión había crecido en esos meses. Para no esperar mucho por una cita, el actor decidió acudir a urgencias y allí le manifestó a los médicos lo que le había dicho la dermatóloga y que estaba a espera de una biopsia.

Aunque el actor manifestó la situación que llevaba con esa lesión desde enero, "lo que me hacen allá es, como si fuera un barrito, me espichan la lesión. La enfermera saca la materia y me dice que lo que yo tengo es una celulitis en el oído".

Tras esa maniobra realizada por la enfermera, en los días siguientes Andrés Bejar notó que la lesión se hizo mucho más grande. Todavía faltaba tiempo para la biopsia, por lo que tomó la decisión de pagar una en una institución médica privada. Eso fue el 21 de junio y recibió los resultados el 7 de julio. Era un carcinoma de células escamosas, un tumor maligno.

"El oncólogo de esa clínica me dijo que es uno de los tumores más agresivos en el cáncer de piel junto al melanoma, con posibilidad de metástasis en los ganglios cercanos y en los pulmones", señaló.

El actor manifestó que sentía "rabia e impotencia" ante el sistema de salud que lo atendió, pues si la biopsia se hubiera hecho desde un primer momento cuando él notó la lesión, seguramente la cirugía para retirar el tumor era más simple. Ahora que la lesión abarca gran parte de su oreja, necesita una cirugía urgente y que conllevaba muchas más complicaciones.

Bejar relató que, finalmente, llegó el día de la biopsia asignada por la EPS, la cual también tuvo un resultado negativo, es decir, carcinoma de células escamosas. Iniciar un tratamiento rápido y efectivo por su cuenta le costaría más de 20 millones de pesos, dinero con el que no cuenta, por lo que empezó un proceso con su EPS, el cual se llenó de trabas y demoras.

Ante la falta de respuestas, Andrés Bejar subió un video en redes para denunciar la situación y pedir ayuda, ya que requería una cirugía urgente. El video cumplió con su objetivo y la Supertintendencia de Salud y su EPS se comunicaron con él para acelerar su caso. Ante la situación, el actor podría enfrentar una pérdida total o parcial de la oreja, debido a la cirugía a la que se debía someter.

"Es duro porque el tumor está muy grande y pienso que esto se hubiese podido evitar", señaló entre lágrimas el actor, que el 11 de agosto ingresó a la esperada cirugía, siete meses más tarde de esa primera alerta. A través de sus redes sociales, Bejar señaló que "la cirugía salió bien" y que estará unos días en UCI y a la espera de los detalles de cómo podrá recuperar su oreja.

