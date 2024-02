¿Jessica Cediel saldría con Piqué? Dicen que el español le mandó un mensaje

Jessica Cediel se está destacando en el reality internacional Hoy día bailamos, de la cadena Telemundo. La presentadora colombiana, en una de sus más recientes presentaciones, homenajeó a Shakira bailando una de sus canciones y esto desencadenó comentarios sobre Gerard Piqué.



Jessica Cediel y Patricio Quiñones, su compañero de baile, se presentaron con la canción Ojos así y deslumbraron a los jurados. Durante la retroalimentación de los expertos, uno de ellos comparó a la bogotana con Shakira y le dijo que ella le gustaría a Piqué, expareja de la cantante.

En medio de los comentarios, uno de los jurados fingió recibir un mensaje en su teléfono celular. Con una cara de sorpresa, le dijo a Jessica Cediel que era un texto de Gerard Piqué para ella.

"Te admiro mucho, te quiero invitar a cenar", leyó el jurado y causó risas en todos los presentes. La bogotana, entre sonrisas, alcanzó a responder "no, gracias".



Luego el jurado le agregó que Gerard Piqué "pregunta que si estás soltera y que si lo puedes llamar". Jessica Cediel se mantuvo en su posición y aseguró que "sí estoy soltera, pero no lo llamaría. Dios nos ampare".

Por otro lado, los demás jurados felicitaron a la colombiana y a su compañero por la presentación. Aunque recalcaron que en algunos momentos a Jessica Cediel se le notó nerviosa, aplaudieron que la bogotana cumplió con el mayor reto de la prueba que era intentar realizar la danza del vientre que hace Shakira en esta canción.

Por su parte, Jessica Cediel señaló que para ella bailar una canción de Shakira fue cumplir un sueño.

"Hoy mi sueño se hizo realidad… 15🔥🫶🖤😭 ¡Ufffffffffffff… y lo que me ha costado! Todo ha sido posible solo gracias a Dios. 😍 ¡Gracias, vida, por este MAGNÍFICO proceso! 💥✨Y gracias, Patricio Quiñones, por ser el mejor compañero", escribió la presentadora.

Aunque Cediel se ha destacado en el programa, todavía hay dudas sobre su permanencia en el reality luego de una lesión de rodilla. Tras esta presentación en sus redes sociales alertó que "estoy feliz, hoy me gané un 15, la puntuación máxima. Lo hice con todo el corazón y toda la alegría. Obviamente tiene sus consecuencias, aquí tengo esta bolsada de hielo, ahora se me inflamó la pierna, no solo la rodilla, sino el músculo también se me inflamó".