Jessica Cediel ya tendría nuevo novio: "Mi sonrisa lo dice todo"

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos. Desde hace varios años, como muchas otras famosas, la vida amorosa de la bogotana es una curiosidad constante para sus seguidores.

>> Lea también: Jessica Cediel vivió el caos al ingreso de la final de Copa América 2024: "Me dio miedo"

En una reciente actividad de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la presentadora fue cuestionada nuevamente sobre su vida amorosa. Pero esta vez sorprendió con su respuesta.

Hasta hace unos meses, cada vez que a Jessica Cediel le preguntaban si tenía pareja, la respuesta de la bogotana era contundente y negativa. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió al dejar abiertas las posibilidades y, de hecho, parece que confesó estar felizmente enamorada.

Publicidad

¿Jessica Cediel tiene pareja?

"¿Tienes pretendientes o sigues en la espera? Cuéntanos, ¿o lo tienes en secreto?", preguntó uno de los seguidores de la modelo y presentadora de 42 años. Cediel respondió de una manera diferente a la acostumbrada, lo que sorprendió a varios.

"Toda la vida he tenido pretendientes, gracias a Dios no me puedo quejar", empezó diciendo la famosa. Luego procedió a explicar que, después de algunas desafortunadas experiencias, decidió no volver a compartir públicamente detalles de su vida amorosa.

Publicidad

"Que si tengo a alguien en secreto, ay, es que no sé, desde hace algunos años tomé la decisión de no compartir mucho de mi vida personal porque cositas varias sucedieron, ¿pero qué les puedo decir? Mi sonrisa lo dice todo", agregó.

Sus palabras impactaron a sus seguidores, quienes aseguran que esa frase indicaría que alguien ya conquistó el corazón de Jessica Cediel. Por el momento, no se han conocido detalles o rumores sobre el posible hombre que ahora ocuparía el corazón de la presentadora.

Para finalizar, Cediel planteó que, "cuando sea el momento, muy seguramente" lo compartirá y lo publicará.

"Pero les puedo decir que hay un secreto por ahí que me tiene feliz", concluyó.

Publicidad

>> Le recomendamos: El extraño truco de belleza que reveló Jessica Cediel para mantenerse joven