El extraño truco de belleza que reveló Jessica Cediel para mantenerse joven

Jessica Cediel es considerada como una de las presentadoras más bellas del país. A sus 42 años, esta bogotana cautiva a sus miles de seguidores con sus fotos y videos, por lo que muchos se preguntan cuáles son los secretos de la mujer para conservarse joven y bella.

Recientemente, en sus redes sociales, la presentadora decidió revelar uno de sus más grandes secretos para la longevidad. Sorprendió a muchos porque, no consiste en algún producto, dieta o medicamento.

¿Por qué Jessica Cediel duerme en el suelo?

A través de sus historias de Instagram, Cediel le habló a sus seguidores desde su cama, que realmente es un colchón en el piso. Reveló que, desde hace varios años, decidió dormir en el suelo como un truco para mantenerse joven.

"Les voy a contar algo. Yo desde hace como unos cuatro o cinco años decidí no dormir en cama. Por lo menos acá en Estados Unidos no tengo cama, duermo con el colchón en el piso y me encanta", contó la bogotana.

Más allá de la comodidad y de lo raro que para muchos pueda parecer que la presentadora no tenga cama, ella explicó que esto le ha ayudado a mantener más activo su cuerpo y fortalecer músculos que a futuro podrían desgastarse.

"Siento que cuando uno tiene que obligarse a subir y a bajar, eso fortalece mucho las rodillas y los músculos del tren inferior. Vi un documental acerca de la longevidad y dice que el secreto de todo está en tener la cadera fuerte", agregó.

¿De verdad funciona dormir en el suelo para mantenerse joven?

Aunque no hay investigaciones que demuestren que dormir en el suelo ayude a las personas a mantenerse jóvenes, lo expresado por Jessica Cediel sí tiene fundamento en muchas culturas y estudios.

Según el portal BetterSleep, en el mundo muchas culturas promueven dormir en el piso por los beneficios que esto tiene para el cuerpo. Los japoneses, por ejemplo, creen que esto ayuda a "alinear naturalmente la columna vertebral, las caderas y los hombros".

Otros beneficios son: