Jorge Alfredo Vargas recibió emotiva llamada en vivo y todo quedó en video: "Me pongo a llorar"

El reconocido presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas , de Noticias Caracol, celebró un año más de vida en las instalaciones del canal, donde recibió sorpresas y felicitaciones por parte de sus compañeros de trabajo. En medio de una transmisión en vivo de 'Voz Populi', programa que dirige en Blu Radio, recibió una emotiva llamada.

Llamada sorpresa a Jorge Alfredo Vargas

A través de sus redes sociales, el presentador compartió fotos y videos de las diferentes celebraciones que tuvo el día de su cumpleaños, el pasado 14 de marzo, acompañado con sus colegas de Noticias Caracol y Blu Radio. Tortas, decoraciones y música se tomaron tanto el estudio del noticiero y como la cabina de radio para celebrar la vida de Vargas.

Un momento bastante emotivo ocurrió en plena transmisión en vivo del programa 'Voz Populi'. En el programa se anunció que recibirían la llamada de un oyente, pero esta persona resultó sorprendiendo a Jorge Alfredo Vargas en su cumpleaños, pues se trataba de Lucía, su mamá.

El presentador estaba concentrado en su celular, pero cuando la persona al otro lado de la línea mencionó su nombre quedó paralizado.

- Lucía: Aló ¿Jorge Alfredo?

- Jorge Alfredo: Aló ¿Quién habla?

- Lucía: Habla tu mamá

- Jorge Alfredo: ¡Madre, estás al aire!

Bastante sorprendido y con una gran sonrisa, Jorge Alfredo Vargas se quitó las gafas y miraba a sus compañeros en la mesa mientras escuchaba las palabras de su mamá. Ella le explicó que el motivo de su llamada era desearle un feliz cumpleaños.

- Lucía: Llamo a darte un saludo de cumpleaños, a mandarte un abrazo, un beso, a decirte lo mucho que te quiero. Te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo

- Jorge Alfredo: ¡Ay, mamá! ¿Ustedes cómo hicieron para sacar al aire a mi mamá? Madre estás en vivo en 'Voz Populi'

- Lucía: sí, estoy en Voz Populi para decirte lo que te amo y que has sido un hijo incomparable. Mejor no te digo más porque me pongo a llorar

- Jorge Alfredo: Sí, no me digas más que me pongo a llorar yo. Con la venia de los oyentes, estas cosas no se hacen, pero tú sabes lo mucho que te quiero

¿Cuántos años tiene Jorge Alfredo Vargas?

Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol, cumplió 58 años de vida. El periodista es uno de los más queridos y reconocidos por los televidentes colombianos, conformando junto a María Lucía 'Malú' Fernández una de las duplas de presentadores de noticias más reconocidas del país por más de 10 años.

