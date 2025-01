Consejo de María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, tras cirugía: "No se hagan nada"

María Lucía Fernández , más conocida en el mundo televisivo como Malú, presentadora de Noticias Caracol, contó algunos detalles de su vida y cómo logró consolidar una carrera profesional destacada de más de 30 años. Su trayectoria estuvo marcada por la temprana pérdida de sus padres, una cirugía estética de la que ahora asegura que fue “la única equivocación que cometió” y otro tipo de circunstancias con las que tuvo que batallar.

A sus 56 años, la periodista continúa ejerciendo su profesión y es una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol. Pero, detrás de su belleza y talento, se esconde una vida de lucha, pues la profesional perdió a sus padres cuando era muy joven y tuvo que buscar la forma de salir adelante sola.

“No tuve el músculo económico cuando estaba en la universidad para terminar la carrera; entonces trabajé como todos, fui mesera en unos sitios, además simpatiquísimos, que tenían bandas de rock, me encantaba el rock; en restaurantes como mesera y ya después como administradora de bares”, manifestó María Lucía Fernández en La Red.

Su carrera en el periodismo y en el mundo del modelaje inició en una de sus prácticas de fotografía. Así lo recordó la presentadora: “En Casa Fabricato había un desfile y una de las modelos se enfermó, yo estaba con mi cámara tomando las fotos y la directora de Casa Fabricato necesitaba la modelo. Apenas me vio me dijo: ‘¿Tú eres?’. Yo le dije: ‘No, no soy modelo, yo soy estudiante de comunicación social de la Universidad Javeriana’ y me dijo ‘la necesito’”.

Entre risas, Fernández contó que “ese día me subí a una pasarela sin misterio, hice mi pasarela y de ahí en adelante no me bajé de ninguna pasarela y seguí modelando por mucho tiempo más”.

Sin quererlo, la periodista terminó modelando y por su labor recibía una remuneración económica mucho más estable de lo que ganaba en los otros trabajos informales.

“Empecé a ahorrar, saqué un préstamo para tener mi primer carro, que nunca se me va a olvidar. Mi primer carro fue obviamente de segunda, ya tenía muchos kilómetros, pero fue el primer carro que compré”, dijo.

María Lucía Fernández tuvo la fortuna de incursionar en programas noticiosos apenas se graduó de la universidad y poco a poco fue escalando hasta Noticias Caracol, en donde se convirtió presentadora de la emisión central del informativo.

“En la televisión colombiana, en noticias, yo puedo ser ya en este momento la presentadora que más tiempo lleva al aire de manera ininterrumpida; y Jorge Alfredo, mi compañero y yo, en este momento somos la pareja que más tiempo lleva al aire juntos en una emisión de noticias durante tanto tiempo de manera ininterrumpida. Ya los años pesan, nos han aguantado mucho”, acotó la periodista.

La cirugía estética de la que María Lucía Fernández se arrepiente

Luego de tener a sus dos hijos, Malú ingresó al quirófano para modificar su cuerpo en una cirugía estética que ahora, asegura, fue “una equivocación”.

“Cirugías estéticas me hice en un momento, después de tener mis dos niños. Me hice una cirugía que fue unas prótesis, pero después del tiempo me aburrí de las prótesis, muy pequeñas. Soy de la generación que hace un tiempo resolvió quitarnos las prótesis. Ese fue como el único gusto y creo que también la única equivocación que cometí”, manifestó.

Para la presentadora, haberse operado fue un error, pues “nunca me sentí a gusto con las prótesis, me sentía falsa y muy bastantona, a pesar de ser muy discretas, y fue un capricho, un mal capricho. Si me están viendo, no se pongan prótesis, no se hagan cirugías, no se hagan absolutamente nada, porque eso todavía no se lo han inventado bien. Las cirugías en la cara no se las han inventado; las prótesis son una equivocación. Me di el gusto, me di el capricho, no me gustó y me las quité”.

En la actualidad, Malú lleva una vida saludable, con una base sólida en la alimentación y el deporte, que la han ayudado a mantener un equilibrio en su cuerpo y su bienestar.

“Yo soy aburridísima; como muy bien, me encantan las verduras y las frutas. No soy vegetariana, pero sí he disminuido mucho el consumo de carne; pero me gusta la carne. Hago ejercicio, este es un buen capricho y un hobbie. Yo soy nadadora desde pequeña; nado solamente dos veces a la semana y desde hace unos años hago senderismo y montañismo dos veces a la semana”, puntualizó la comunicadora social.