Karen, del Desafío XX, reveló que su eliminación todavía la conmueve: "No me lo esperaba"

Karen es la más reciente eliminada del Desafío XX, aunque se esforzó siempre por llegar a la gran final y muchos televidentes la veían como una clara finalista, la suerte no estuvo de su lado en la eliminación. Aseguró que su salida todavía le causa dolor.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, la exparticipante de 22 años que se destacó siendo capitana del equipo Alpha y siempre brilló con ventaja en las pistas individuales señaló que "mi salida me conmueve muchísimo, no me lo esperaba, pero así fue el destino, esa pelotica no entraba, siempre pegaba en el borde, no sé qué pasó".

La también modelo recordó que en el Desafío a Muerte, en el que junto a su dupla Olímpico enfrentó a tres parejas del equipo Tino, "hicimos una pista impecable, junto a Olímpico que es increíble".

Karen, quien decidió tener como compañero en la etapa dorada del Desafío XX a Olímpico, ganador del Desafío Súper Humanos 2018 y capitán Alpha en el Desafío The Box 2022, y aseguró que es una decisión de la que no se arrepiente a pesar de su pronta salida en la semifinal.

Publicidad

De su compañero resaltó "su sencillez, su personalidad, su rendimiento como deportista y como deportista es increíble". También contó que "él se disculpó muchas veces conmigo por no impulsarme más a la final, pero sabemos que es un juego y las cosas del juego a veces son victoriosas y otras veces no".

También aseguró que, aunque no ganó el programa como esperaba, sí se llevó grandes enseñanzas de su paso por el juego. "Valorar todo, sea material o personas, cuidar el medioambiente" y aunque su historia en el Desafío terminó, aseguró que próximamente regresará a París, donde vive, y luego regresará a Colombia para seguir con sus proyectos de modelaje.