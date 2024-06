Karol G revive moda de los años 90 y la critican: "¿Y esas cejas?"

Karol G está conquistando Europa con sus conciertos del Mañana será bonito tour y, en medio de su gira, se convirtió en la estrella de la nueva edición de la revista Vogue España. El look de la colombiana para esas fotos ya causa debate en las redes sociales.

La intérprete de Tusa lució exclusivos vestidos de casas de moda como LOEWE, CHANEL, Ernesto Naranjo, Schiaparelli, Marques'Almeida y David Koma para su primera portada en la revista internacional; sin embargo, lo que llamó la atención en redes sociales fue su maquillaje.

Lo que causa revuelo son las cejas de la cantante de 33 años, que recuerdan una de las modas más polémicas de finales de los años 90 e inicios de los 2000. Se trata de unas cejas muy finas, contrario a lo que se ha impuesto en el maquillaje de los últimos años con cejas gruesas y abundantes.

Las fotos de la Bichota se convierten en tema de debate en las redes sociales, donde los fanáticos cuestionan las decisiones de los estilistas detrás de la artista. Algunos aplauden el arriesgado look, mientras otros lo critican.

"Es solo un look conceptual, ustedes no lo entenderían", "Bellísima, pero no te toques las cejas!", "Los que critican es porque no entienden el concepto de la moda", "Esta mujer como sea se ve bella", "¿Por qué siempre te maquillan así para las revistas? Parece que la quieren perjudicar", "Esas cejitas nada que ver mi Caro", "¿Y esas cejas?", se lee en las diferentes reacciones.

En la revista, Karol G reveló que actualmente "estoy en un punto de mi carrera en el que siento una responsabilidad tan grande de responder a todas las oportunidades que se me están presentando que la idea de descansar es un poco remota para mí".

