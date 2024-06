Karol G se convierte en portada de la revista Vogue y habla sobre salud mental

Karol G, la cantante colombiana de 33 años, se convierte en la portada de la más reciente edición de la revista Vogue España. Además de sorprender con un look conceptual de los años 90, la paisa se mostró vulnerable en una entrevista en la que dio detalles de su salud mental.

En medio del inicio del Mañana será bonito tour por Europa, la cantante concedió un espacio de su agenda a la revista internacional para revelar detalles de lo que ha vivido tras el lanzamiento de su álbum más exitoso hasta ahora.

La cantante paisa confesó que ha tenido poco tiempo para el descanso en los últimos meses, pero que disfruta de su trabajo y espacios para seguir creando música. "Me siento bien porque estoy más tranquila cuando sé que estoy exprimiendo todo lo que me está pasando".

Aunque está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, Karol G cuenta que no siempre sube al escenario con la mejor energía, pues a lo largo de este tiempo también ha experimentado momentos complicados, como la muerte de su fan número uno.

"Los conciertos más difíciles son aquellos en los que no estás mentalmente del todo en el lugar. Y tu cuerpo tampoco está ahí. Pero sabes que tienes que rendir porque hay 50.000 personas que ahorraron para comprar un ticket; personas que incluso están viajando desde otra parte y que quieren asistir al espectáculo que llevan viendo un montón de tiempo en las redes sociales", dijo la colombiana.

La artista también reconoció que ha vivido la ansiedad y ha tenido que acudir a ayuda profesional. "He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón".

