Karol G rompe el silencio tras polémica por la canción +57: "Se sacó de contexto"

Luego de que la letra de la canción +57 generara polémica, en la cual participan reconocidos reguetoneros colombianos, Karol G, quien reunió a personalidades como Feid, J Balvin y Maluma para este nuevo sencillo, rompió el silencio.

"Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos", indicó en un mensaje en sus historias de Instagram.

Dijo que siente "mucha frustración por la desinformación que se ha dado", con los "post falsos" que supuestamente ha hecho y eliminado desde X, cuenta que "no usa desde hace más de 6 meses".

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva".

Sin embargo, reconoció que se hace responsable por la polémica que se ha generado. "Me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", indicó.

"Sí me importa mi gente": Karol G

En su mensaje, también le agradeció a las personas que la apoyan, y dijo que "día a día" busca maneras para impactar positivamente "la vida de muchas personas".

"Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad", escribió

Y agregó: "Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas".

Finalizó agradeciendo a sus fanáticos "por su amor y apoyo incondicional". "Lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el 'cora' la energía bonita con la que trabajamos ese día", concluyó.



¿Cuál es el verso polémico de la canción +57?

El verso cantado por Feid, Maluma y Ryan Castro menciona el consumo de sustancias alucinógenas y bebidas alcohólicas. Y menciona que la protagonista de la canción es "una mamacita desde los fourteen (desde los 14)".

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha expresado su enérgico rechazo a la letra de la canción +57, calificándola de inapropiada por promover un contenido que, según la entidad, fomenta la sexualización precoz de los jóvenes. Esta postura se suma a las críticas que también han surgido desde el ámbito político y cultural.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el ICBF publicó un mensaje en el que lamentó que figuras prominentes de la música colombiana promuevan contenidos con “connotaciones sexualizadas” que podrían influir negativamente en la formación de los adolescentes. “Es hora de dejar de normalizar canciones que no aportan al desarrollo positivo de los jóvenes”, afirmó el organismo.

Asimismo, la revista Rolling Stone, en su reseña de +57, también se unió a las críticas, calificando la canción como un "desastre" y una "apología a la sexualización de menores".



J Balvin también se pronunció sobre la canción +57

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, J Balvin agradeció el apoyo que ha recibido la canción, sin hacer mención alguna de las controversias.

Creo que eso muestra la unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que, cuando estamos juntos, hacemos la diferencia”, argumentó el cantante paisa en el video.

El cantante también destacó la importancia de Karol G en la realización del proyecto, agradeciendo su visión para lograr que estos artistas se reunieran en un solo tema. “Es algo que nunca habría pasado en otro momento. Gracias a Karol por la visión de reunirnos y mostrarle al mundo lo que podemos lograr cuando estamos unidos”, añadió.

¿Qué dijo Blessd sobre la canción +57?

Otro de los reguetoneros que participó en la canción y también se pronunció fue Blessd, quien dijo en su cuenta de X lo siguiente: “Amor, usted que estaba esperando un tema diferente vaya y escúchelo, y si estaba esperando algo pa’ Colombia, vaya y oiga ‘Colombia tierra querida’ y si no le gustó el tema, cámbielo y si sí, lo escucha. Qué cansones, ome, y a los que les gustó: Gracias”.

Para el reguetonero, la canción +57 no fue pensada para hacer un himno nacional o una pieza que representara a Colombia de manera tradicional.

Mi amor, crie usted a sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música. No me den la responsabilidad de crianza, eso hágalo usted, póngale la vaca lola, que yo hago es reguetón. Ahí me disculpa", trinó el artista en otra publicación.