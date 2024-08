Kevyn, del Desafío XX, le contó a su mamá de su aventura con Natalia: ¿se arrepiente?

El más reciente capítulo del Desafío XX estuvo cargado de emociones por cuenta de la visita de los familiares de los ocho semifinalistas. Después de una dura prueba, Kevyn se reunió con su mamá y le habló sobre lo que ha estado pasando dentro de la competencia.

¿Qué le contó Kevyn a su mamá?

"Han pasado muchas cosas, má", le dijo el desafiante a la mujer, y ella tan solo le respondió "sí, yo sé, lo del juego y el licor". Entonces Kevyn le confesó a su mamá que no se trataba de eso, "hay algo peor".

La mamá de Kevyn le preguntó si se trataba de algo que involucraba a Derly Hurtado, su novia fuera de la competencia, y él le respondió afirmativamente. La mamá del desafiante se llevó las manos a la cabeza y se preocupó al conocer lo que pasaba entre su hijo y la otra desafiante.

"Si usted ahorita se siente así, créame que yo he estado acá en esta cosa. Obviamente, yo no pienso nada afuera ya", confesó el desafiante refiriéndose a que no planea seguir con su relación de pareja fuera del juego. Su mamá, angustiada, tan solo le dijo que "ella está esperando todo allá".

Natalia también le contó a su mamá que tiene una relación con Kevyn

Por su parte, Natalia también abrió su corazón con su mamá sobre lo que ha sucedido con Kevyn en el Desafío y le manifestó su preocupación por lo que sucederá cuando ambos salgan de la competencia.

"Mami, ha pasado de todo aquí adentro, tengo que contarte algo muy importante, algo por lo que mucha gente me va a juzgar mucho, a mí y a otra persona", señaló la mujer mientras su mamá la miraba angustiada.

