¿Novia de Kevyn, del Desafío, puso fin a su relación por los coqueteos de él con Natalia?

En el Desafío XX no solo las competencias generan debate en las redes sociales, también las relaciones que se forman entre los participantes. Los que se han robado la atención recientemente son Kevyn y Natalia, de la casa Alpha, especialmente porque él tiene una relación amorosa fuera de la competencia.

Una relación de varios años no ha sido impedimento para que Kevyn y Natalia tengan acercamientos dentro de la casa, recientemente estuvieron desnudos en la ducha y también han sido captados durmiendo juntos. La novia de Kevyn, que lo espera fuera de la competencia, no se ha quedado callada ante lo sucedido.

¿Quién es la novia de Kevyn, del Desafío XX?

Derly Hurtado es el nombre de la mujer con la que Kevyn, participante del Desafío XX, tiene una relación amorosa hace varios años. A través de sus redes sociales, la joven ha dejado ver lo afectada que está por lo que sucede entre el participante y Natalia.

En su cuenta de TikTok, Derly ha registrado sus pensamientos sobre su relación con Kevyn. Mientras semanas atrás compartía fotos junto a él en sus viajes y citas románticas, apoyándolo en la competencia, ahora publica mensajes que dan a entender que ella da por terminada su relación con el desafiante.

"Retírate de forma elegante. Sin romper, sin herir, con la misma belleza con la que llegaste", escribió en una de sus publicaciones. Además, Hurtado también ha compartido que, en medio del dolor por la situación, decidió emprender un nuevo camino en su vida, viajando a los Estados Unidos.

"Un buen corazón NUNCA pierde", expresó en otro video que compartió desde la ciudad de Nueva York y en el que agregó una canción que dice: "Cuéntale a la gente que no fui suficiente. Úsame de excusa de por qué no funcionó y hazme todo el daño que sientas necesario".

Derly Hurtado, además, tiene un hijo fuera de la relación con Kevyn y en varias de sus publicaciones anteriores mostraba que salían los tres de viaje. Ahora la mujer recibe mensajes de apoyo en sus publicaciones tras ver que el participante tiene una cercanía con su compañera de la competencia.

"Cuando un hombre ama pone límites y no se presta para el jueguito de Natalia", "Eres una princesa! Toda Colombia te apoya", "Mereces mucho más y a ese man tarde o temprano le van a pesar sus decisiones", "Kevyn no te merece y menos que tú estés así por una persona que no te valoró", se lee en varios comentarios.