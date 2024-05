¿Hijos de Diomedes Díaz murieron por promesa incumplida a la Virgen del Carmen?

La historia de Diomedes Díaz, el Cacique de la Junta, es una que se entrelaza con la música, la fama y una sombra de misterio que ha dado pie a una leyenda urbana: la supuesta maldición que ha tocado a su descendencia. La trágica muerte de dos de sus hijos, Martín Elías y Moisés Díaz, ha alimentado rumores y especulaciones sobre una fatalidad que persigue a la familia.

¿Qué le prometió Diomedes Díaz a la Virgen del Carmen?

Según la creencia popular, esta supuesta maldición tiene sus raíces en una promesa incumplida a la Virgen del Carmen, venerada en Colombia como la protectora de los viajeros y transportadores. Se cuenta que Diomedes, tras una recuperación milagrosa de una parálisis, prometió erigir una iglesia en su honor, un voto que nunca llegó a materializarse.

Incluso, la supuesta promesa se plasmó en una de sus canciones, 'Volver a vivir'. En un verso de este tema, Diomedes Díaz expresa lo siguiente: "Y a mi gran Virgen del Carmen, que no se aparte de mí, que si me para de aquí le hago una iglesia en el Valle".

Joaquín Guille, quien fue representante de Diomedes por más de 20 años, defendió en su momento al cantante y explicó por qué no se construyó el templo: "El lote y la iglesia están, la familia Morellis regaló el lote en don Carmelo a Diomedes para la iglesia de la Virgen del Carmen, yo tenía todo programado, la fanaticada iba a dar colaboración de 10 ladrillos y cemento cada uno, pero desafortunadamente cuando me salgo de la agrupación de Diomedes la gente que quedó al lado no tuvo interés de seguir la campaña ni obras que le nacían a Diomedes, porque estaban interesados era en otras cosas, por eso no la construimos".

Los fallecimientos de Martín Elías y Moisés, ambos en accidentes de tránsito, han ocurrido con una periodicidad que algunos interpretan como parte de la supuesta maldición. En las redes sociales y entre los seguidores del vallenato, se debate si estos sucesos son meras coincidencias o si hay algo más allá de lo terrenal que explica la serie de desgracias.

Aunque para muchos no pasa de ser un mito, no se puede negar que la historia del intérprete de 'La plata' y sus hijos ha marcado profundamente la cultura del vallenato y la imaginación popular.

¿Qué canciones le dedicó Diomedes Díaz a la Virgen del Carmen?

El Cacique de la Junta demostró una gran devoción por la Virgen del Carmen, reflejada en las siguientes canciones: