La exmodelo Ingrid Karina dejó el centro de rehabilitación, según su hijo: "Me pueden ayudar"

Ya ha pasado más de un mes desde que la historia deIngrid Karina , una reconocida exmodelo que fue encontrada en las calles de Medellín, conmovió al país. Tras ser hallada por su familia, ingresó a un centro de rehabilitación; sin embargo, su hijo indicó en redes sociales que la mujer decidió dejar el lugar en las últimas horas.

"Dejó el centro de rehabilitación, si la ha visto y me puede ayudar a comunicarme con ella, escríbame al interno", escribió su hijo Juan Antonio, a través de una cuenta de TikTok que abrió para cuando su madre estuviera recuperada.

Ingrid Karina fue hallada en las calles de la capital antioqueña a mediados de noviembre, a través de un video en el que contaba su historia y se viralizó rápidamente.

“Estuve 20 años casada, hablo siete idiomas, tengo tres nacionalidades, pero de momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Y hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. Tú sabes que cuando uno sabe de economía o de negocios, no importa si tú te ves bien o mal, lo importante es que traigas plata en la bolsa”, contó en el clip.

Mensaje del hijo de Ingrid Karina. TikTok: @ingridkarinamodelo

Comentó que cayó en las drogas debido al bazuco. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber probado este estupefaciente, reflexionó: “Creo que todo tiene una enseñanza en la vida porque probé el bazuco, pero hay más dolor en el bazuco que en cualquier otra cosa”.

Las personas que la encontraron la ingresaron a un proceso de rehabilitación.

Su reaparición tras 21 días en rehabilitación

Tres semanas más tarde, el 4 de diciembre, Ingrid Karina reapareció diciendo que permanecía en rehabilitación por decisión propia y que, aunque no había sido fácil, estaba haciendo su mejor esfuerzo por salir completamente recuperada.

Concedió una entrevista al programa matutino Día a Día, de Caracol TV, desde el centro de rehabilitación en el que se encontraba en un municipio de Antioquia. Allí, se mostró feliz y con un nuevo look, todo producto del proceso que, hasta hace pocas horas, estaba llevando a cabo.

Ingrid Karina decidió continuar con su proceso de rehabilitación - Foto: Día a Día

Detalló que los primeros días ella no quería estar ahí, especialmente porque el día que la ingresaron era su cumpleaños número 42. "Me encerraron en el cuarto de la reflexión, estaba encerrada, peleé con todos", aseguró.

Luego agregó que a los ocho días la dejaron salir de ese espacio al notar un cambio positivo en su actitud. En efecto, Karina entendió que necesitaba este proceso para mejorar y se comprometió con su terapia. Recalcó que su mayor deseo de Navidad es "estar sana, no quiero volver a esa oscuridad, estoy agradecida con todos los que me han ayudado".

