Reapareció Ingrid Karina, la modelo que fue encontrada en las calles de Medellín: ¿cómo está?

A Ingrid Karina muchos la conocieron a través de un video viral en redes sociales en el que fue encontrada vagando por las calles de Medellín, confesando que desde hace varios años cayó en este lugar debido a su adicción a las drogas. Actualmente se siente mucho mejor para hablar públicamente sobre el proceso que inició.

A mediados del mes de noviembre, cuando las redes sociales ya se habían conmovido con la historia de esta exitosa modelo que terminó en las calles, las personas que la encontraron la ingresaron a un proceso de rehabilitación de manera involuntaria, un tema que generó muchas críticas en redes sociales.

Tres semanas más tarde, Ingrid Karina reaparece diciendo que permanece en rehabilitación por decisión propia y que, aunque no ha sido fácil, está haciendo su mejor esfuerzo por salir completamente recuperada.

¿Qué pasó con Ingrid Karina?

Ingrid Karina decidió continuar con su proceso de rehabilitación - Foto: Día a Día

Ingrid Karina concedió una entrevista al programa matutino Día a Día, de Caracol TV, desde el centro de rehabilitación en el que se encuentra en un municipio de Antioquia. Desde allí, se mostró feliz y con un nuevo look, todo producto del proceso que está llevando a cabo.

Detalló que los primeros días no fueron fáciles, pues ella no quería estar ahí, especialmente porque el día que la ingresaron era su cumpleaños número 42. "Me encerraron en el cuarto de la reflexión, estaba encerrada, peleé con todos", aseguró.

Luego agregó que a los ocho días la dejaron salir de ese espacio al notar un cambio positivo en su actitud. En efecto, Karina entendió que necesitaba este proceso para mejorar y se comprometió con su terapia. Recalcó que su mayor deseo de Navidad es "estar sana, no quiero volver a esa oscuridad, estoy agradecida con todos los que me han ayudado".

Actualmente, según contaron en el programa, Ingrid Karina completa su día número 21 en el centro de rehabilitación, un lugar en el que no está obligada a permanecer, pero ella ha decidido quedarse. "Mi puerta siempre está abierta, no he tenido ni un intento de fuga. Siempre estoy arreglada, perfumada y me van a ver mejor".

Así lucía Karina cuando era modelo - TikTok: @ingridkarinamodelo

En el espacio televisivo intentaron preguntarle si ha tenido contacto con su hijo, quien ha estado muy activo en redes sociales hablando del proceso de su mamá y a quien han criticado al no verlo junto a ella. Sin embargo, la presentadora explicó que Ingrid Karina todavía está en un proceso difícil y hay temas que, por su salud mental, es mejor no mencionar.

Por su parte, Karina explicó que, desde que está en el centro de rehabilitación, no tiene contacto con el exterior. Muy conmovida, al final de la entrevista, le envió un mensaje a sus hijos. "Que no se preocupen, que estén tranquilos, que estoy bien, que ha sido muy duro. A veces no duermo, a veces me salgo de mis casillas, pero estoy bien y cada día mejor".

La reaparición de Karina coincidió con algunos rumores que estaban creciendo en las plataformas digitales en los que se indicaba que había muerto en un accidente de tránsito. La exmodelo confirmó que permanecerá en el centro de rehabilitación y que por eso está aislada del mundo exterior.