La historia detrás de la canción El Preso, que catapultó a Wilson Manyoma al olimpo de la salsa

A sus 73 años falleció el cantante caleño Wilson Manyoma, también conocido como Saoko, quien entre los años 1973 y 1982 fue vocalista de la agrupación de salsa 'Fruko y Sus Tesos', fundada en el año 1970 por Julio Ernesto Estrada, Fruko, y de la que también hicieron parte, entre otros, Joe Arroyo y Piper Pimienta.

Aunque han sido muchas las canciones que la agrupación ha pegado a nivel mundial, sin duda 'El Preso' se convirtió en una de las más representativas.

La pieza hace parte del álbum ‘Fruko, el Grande’, que se estrenó en 1975 y que llegó a manos de Saoko en un momento inesperado, pero a la vez muy especial, para cambiar su carrera para siempre.

(Lea también: Fruko recuerda el legado de Wilson Manyoma: "Éramos un ejército de jóvenes con alegría" )

Publicidad

En el programa Se Dice de Mí, del Canal Caracol, Manyoma contó en el año 2021 en qué momento recibió 'El Preso': “Es la canción que me ha catapultado. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y me llamaron del sello Fuentes, como tipo 7:00 de la noche. Yo no conocía que iban a grabar esa canción, llegamos y el señor Carlos Montoya comenzó a narrar la canción y me la aprendí, porque no la conocía", empieza relatando Saoko.

"Empieza la canción y yo hago: ‘Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma’... hago ese grito lastimero ahí y empiezo a cantar la canción hasta que llegan las partes de las inspiraciones y también las hago. Se termina el tema y nadie dice nada. Nunca pensé, de verdad, que esa canción y por el sentimiento que le puse, fuera la más grande que ha podido tener la salsa colombiana. Creo que está entre las primeras canciones de salsa que se ha podido grabar en Colombia en mi voz”, complementa Manyoma.

Publicidad

Preguntado sobre cómo quisiera que lo recordaran, Saoko manifestó en Se Dice de Mí: “Es algo que me llena de mucho sentimiento, que el día de mañana la gente sepa que uno de los cantantes de salsa se llamaba Wilson Manyoma”.

¿Cómo nació la canción 'El Preso'?

La canción 'El Preso' fue una historia real que se originó en una carta y que después pasó a los estudios de grabación.

La historia cuenta que en el año 1975, cuando 'Fruko y sus Tesos' preparaban el álbum ‘Fruko, el Grande’, el percusionista Álvaro Velásquez le mostró al director del grupo musical una canción que había escrito.

La composición se basaba en una carta que le envió a Velásquez un amigo de infancia, quien había sido sentenciado a 30 años de cárcel en Canadá por comercializar productos ilícitos.

Publicidad

En la misiva, el amigo de Velásquez le describía con detalle cómo eran sus días y noches privado de la libertad. De ahí nació la letra de la icónica canción que después sería bautizada como El Preso.

(Lea también: Wilson Manyoma: ¿de qué murió una de las grandes leyendas de la salsa colombiana? )

Publicidad

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

NOTICIAS CARACOL