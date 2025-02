"Él me engaño": la verdad detrás del video viral de una boda fallida en Perú

Mucho ha dado de que hablar una boda fallida que ocurrió en Bagua, Perú. El video viral, que se ha convertido en meme, muestra el momento en el que una novia no acepta a su prometido y sale corriendo de la ceremonia. "Perdónenme todos, no acepto", fue la frase que dijo en ese momento y que la volvió tendencia a nivel internacional.

Mientras en redes sociales el video se utilizaba para generar memes y burlas, algunos se dieron a la tarea de descifrar la verdad detrás de esta historia. La intención era saber si era una actuación o un hecho real, pero lo que se descubrió con el tiempo sorprendió a todos.

¿Quiénes son los protagonistas del video viral de la boda fallida?

Lo primero que se estableció es que la novia fugitiva, como la llamaron en redes, respondía al nombre de Elena Barrantes y que el pobre hombre que quedó rechazado en el altar se llama Clever Huayán, ambos peruanos y habitantes de la ciudad de Bagua.

¿La novia fue amenazada?

Aparentemente, la ceremonia fue real y todos los invitados quedaron muy sorprendidos al conocer la respuesta de la novia. En redes sociales se empezó a divulgar la supuesta historia de Elena Barrantes y el motivo por el que había huido de su matrimonio.

Se señaló que Barrantes, momentos antes de la ceremonia, había recibido mensajes amenazantes por parte de un hombre obsesionado con ella. Aparentemente, el hombre en cuestión era líder de una banda delincuencial de la zona en la que vive la pareja y le aseguró a Elena que si se casaba, acabaría con la vida de su prometido Clever Huayán.

Esta información tomó relevancia en las redes sociales, donde los internautas empezaron a solidarizarse con la pareja, esperando que pronto triunfara el amor sobre las amenazas. Pero entonces la misma Elena Barrantes apareció en televisión para aclarar todo lo que había pasado.

¿Por qué la novia fugitiva de Perú dijo que no?

Elena Barrantes acudió al programa de entrevistas de la televisión peruana dirigido por la periodista Andrea Llosa y contó su versión sobre los hechos. La novia desmintió la historia de las supuestas amenazas que recibió antes de la ceremonia.

"Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Badua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra", aseguró la mujer en televisión peruana.

Según la novia del video viral se enteró del engaño un día antes de la boda y decidió no cancelar la ceremonia, sino rechazarlo frente a todos los invitados. "Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega", narró.

En el programa, Elena Barrantes también contó que, pese a lo ocurrido, decidió perdonar a Clever Huayán y seguir con su relación, aunque por ahora no hay planes de una nueva boda. El novio apareció en el programa, aceptó su error y le pidió disculpas a nivel nacional, asegurando que espera poder llevarla nuevamente al altar en un futuro.