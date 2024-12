Las noticias que fueron una 'inocentada' en Colombia este 2024

Faltan pocos días para que termine el año 2024, un año en el que muchas noticias alegraron, indignaron e incomodaron a los colombianos. Sin embargo, en el país del realismo mágico, muchas veces la ficción supera la realidad y también existieron algunas noticias que causaron tanto revuelo en las redes sociales al parecer sacadas de un libro.

En este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, recordamos algunas noticias que terminaron siendo falsas y en las que miles de usuarios de redes sociales y hasta periodistas creyeron en un principio. Unas 'inocentadas' que terminaron siendo meme y ahora hasta anécdotas chistosas, pero que en el fondo podrían ser el reflejo de hasta dónde llegan las mentiras.

La colombiana que "trabajó" en El niño y la garza

A mediados del año 2023 se entrenó la película de animación de Hayao Miyazaki, El niño y la Garza que causó un gran revuelo mundial y se llevó el Óscar a mejor película animada. En enero de 2024, en Colombia, la cinta se convirtió en motivo de orgullo para el país cuando Geraldine Fernández empezó a salir en medios de comunicación hablando sobre su trabajo en la importante producción.

Una pequeña mentira que la mujer había dicho en su entorno privado empezó a tomar relevancia cuando la cinta obtuvo premios internacionales, la historia de la colombiana que ilustró casi 50.000 fotogramas para la nueva obra de Hayao Miyazaki se tomó los medios colombianos, hasta donde ella salió orgullosa a hablar y contar su experiencia, contando con la confianza y la falta de verificación de los periodistas.

"Nunca existió participación en la ilustración y diseño" en 'El niño y la garza', reconoce Geraldine Fernández

Pero en redes empezaron las dudas y muchos internautas, conocedores del tema y el trabajo de Miyazaki, empezaron a investigar. De esta manera se destapó que Fernández nunca había trabajado para el japonés y que todo había sido un invento que se le salió de las manos.

La falsa selección Colombia de baloncesto

A mediados de este año, en Rusia se llevó a cabo la Copa Amistad de Rusia, un torneo de baloncesto al que se invitó a varias selecciones de diferentes países y Colombia no fue la excepción. El hecho tal vez no habría llamado tanto la atención de no ser por los malos resultados que tuvo el equipo, llegando a perder un partido por una diferencia de más de 100 puntos.

Los partidos se hicieron noticia internacional al tener marcadores como 107-58 y en Colombia empezaron las preguntas. ¿Qué estaba pasando con la selección nacional y por qué les estaba yendo tan mal en el torneo internacional? La respuesta de la Federación Colombiana de Baloncesto causó más sorpresa.

En su comunicado revelaron que: "La Federación Colombiana de Baloncesto nunca recibió una invitación formal para participar en la Copa Amistad de Rusia" y agregaron que no habían otorgado aval a ningún equipo. Es decir, la selección que estaba en Rusia era falsa.

El primer partido lo perdió 155 a 53

Tras una investigación y denuncia por parte de la Federación, se conoció que un joven (el número 6 del equipo) hackeó y falsificó correos y firmas para hacerse pasar por la FCB y llevar a su grupo de amigos al torneo internacional.

