Las polémicas y cambios detrás de Blancanieves, la nueva versión del cuento clásico

Se estrenó en las salas de cine de Colombia el live action de 'Blancanieves', una película precedida por fuertes polémicas como no romper con estereotipos anticuados, crear los enanitos digitalmente y algunas declaraciones desafortunadas de su protagonista, Rachel Zegler .

¿Qué cambios hay en el 'live action' de Blancanieves?

'Blancanieves' fue el primer largometraje de Disney y uno de los más queridos. La cinta animada de 1937, por la cual Walt Disney recibió un Óscar honorario "por su gran innovación" y por ser "pionera en un nuevo campo de entretenimiento", ahora tiene a una protagonista latina, una mirada feminista y un príncipe ladrón.

En esta nueva versión, Blancanieves es educada por sus padres para ser "intrépida, justa, valiente y verdadera", un lema que se repite sin parar en la historia. Aunque tiene escenas que hacen parte de la versión original, hay cambios importantes como que la protagonista ponga a limpiar a los enanitos, que crea que la belleza nace del interior y que el príncipe -ahora ladrón- esté supeditado a los deseos de su amada.

La película, dirigida por Mark Webb, conserva las canciones más emblemáticas del original como 'Heigh-Ho' ('Ay-Ho') o 'Whistle While You Work' ('Silbando al trabajar'), pero también le da a Zegler nuevos temas para interpretar.

Las polémicas detrás de Blancanieves

Este proyecto busca sumarse a la apuesta de Disney desde hace algunos años de llevar a la acción real algunos de sus clásicos animados, como 'El rey Leon' ('The Lion King'), 'La sirenita' ('The Little Mermaid') o 'Aladdin', los cuales tuvieron muy buenos resultados en taquilla.

'Blancanieves', al igual que 'La sirenita' , enfrentó su primera polémica apenas se anunció, en 2022, con Zegler como protagonista porque la actriz estadounidense de origen colombiano y con claros rasgos latinos tenía una piel lejos de ser 'blanca como la nieve', característica del personaje principal.

A eso se sumó que la misma actriz criticó la versión original diciendo que era "extremadamente anticuada en cuanto a la idea de que las mujeres ocupen roles de poder". Además, Zegler, de 23 años, publicó en sus redes sociales el mensaje 'Free Palestine', cuando su compañera de reparto, Gal Gadot que interpreta a la madrastra, es israelí.

Se estrenó el primer avance del 'live action' de Blancanieves con Gal Gadot y Rachel Zegler - Foto: AFP

Por todo ello, el estreno de 'Blancanieves' , película tiene un presupuesto de 240 millones de dólares, aunque estaba llamada a ser un éxito de taquilla, llega con unas expectativas más bajas y con una escasa campaña de promoción. Medios especializados calculan que no superará los 50 millones de dólares de recaudación.

Opciones para los fans del clásico de Blancanieves

En medio de la polémica, también hay emoción por muchos fans de la princesa de Disney por la llegada del live action a las salas de cine. Como en muchas otras películas, asistentes acuden al lugar personificados o luciendo bellos accesorios inspirados en la historia.

*Con información de EFE

