Película de Blancanieves abre debate en redes por sus protagonistas: ¿quién es más bella?

Se conoció el primer adelanto del live action de Blancanieves que tiene como protagonista a la actriz con raíces colombianas Rachel Zegler y como antagonista a la israelí Gal Gadot. En redes sociales ya se encendió el debate por la elección de estas dos mujeres como Blancanieves y la Reina Malvada, respectivamente.

"Disney te invita a revivir la historia que lo inició todo", publicó la compañía de entretenimiento, recordando que Blancanieves fue la princesa con la que inició su historia en 1937.

Debate en redes sociales por belleza de protagonistas de Blancanieves

El adelanto, que en cuestión de horas superó las 400.000 visualizaciones en YouTube, recibe todo tipo de comentarios de personas que intentan descifrar quién es la más bella del reino: ¿Blancanieves (Rachel Zegler) o la Reina Malvada (Gal Gadot)?.

"Esta más bonita la reina que la propia Blancanieves", "Definitivamente la Reina es la más hermosa", "Para mí todas las dos actrices son guapas, Rachel Zegler y Gal Gadot, pero siento que a Rachel no le queda el papel", "Ese espejo salió defectuoso", "En efecto, la reina es la más hermosa", se lee en diferentes reacciones.

Este largometraje de Disney se estaba preparando hace ya varios años y se esperaba tenerla en las salas de cine en marzo de 2024. Sin embargo, la huelga de actores en Hollywood, de la que Rachel Zegler fue defensora, retrasó considerablemente este live action.

Finalmente, con la presentación de este primer adelanto se conoció que la fecha de estreno será el 20 de marzo de 2025.

Esta es una película dirigida por Marc Webb, conocido por su trabajo en 'The Amazing Spider-Man', y con un guion de la nominada al Premio de la Academia Greta Gerwig ('Lady Bird', 'Barbie') y Erin Cressida Wilson (The Girl on the Train).

