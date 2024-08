Letra de la canción de Andy Rivera y Juan Duque: ¿cuántas indirectas a Lina Tejeiro?

Es tendencia en las redes sociales y en las plataformas de reproducción musical la canción 'Ni con él, ni conmigo', colaboración entre Juan Duque y Andy Rivera. La canción ha generado debate en redes sociales porque, para muchos internautas, el tema está dedicado a Lina Tejeiro, quien fue novia de los dos en diferentes momentos de su vida.

Los dos artistas demuestran su amistad en un videoclip en el que, además, muestran detalles, como que la mujer tiene un perro de raza pomerania, como Lina Tejeiro, y productos de maquillaje, como la línea de máscara de pestañas que lanzó la actriz. A esto se suma una poderosa letra en la que parece que le expresan sus sentimientos.

Letra de 'Ni con él, ni conmigo' de Andy Rivera y Juan Duque

Preguntan siempre por ti cuando estoy más feliz

Miento por convivir pero la realidad es que siempre estás aquí

No me conviene, de ese tema no se puede hablar

Solo tres sabemos la verdad pero nadie se imagina

Que yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Yo nunca me había enamorado, fuiste mi primera vez

Pero nadie me avisó que dolería después y aunque me haya equivocado

Te amo mucho y lo sabes, no creo que me enamore de nuevo otra vez

Qué duro despedirme, entiendo que tienes que irte

Pero antes de que te vayas regálame una noche que nunca olvide

Lo de nosotros no era sexo, era hacer el amor

Solo vibras, pasión y conexión

La última noche quiero tenerte

Dame la verde que rico verte, así no estemos juntos no te imaginas

Que yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

No te quiero, bebé, con el cora porque se detiene

Yo te quiero, bebé, con el alma porque nunca muere

Pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas

Tanto que te di, pero lo bueno no lo cuentas

Pensé que era yo, que el problema era mío

Y no te funcionó ni con él ni conmigo

Y pensé que era yo, que el problema era mío

Pero porque toca vuelvo y lo digo

Que te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

Si yo te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar

Qué dura esta despedida, reina es que el amor de una vida no se puede olvidar

