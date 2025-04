Libro sobre el caso de Valentina Trespalacios será adaptado al cine: "Un mensaje contra el silencio"

El caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada el 22 de enero de 2023, fue narrado en el libro "Valentina: muerte y vida". El estadounidense John Poulos fue declarado culpable del feminicidio agravado de la mujer de 21 años .

La periodista Laura Hincapié, del programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, y la escritora Mauréen Maya coescribieron el libro que fue lanzado en la Feria internacional del Libro de Bogotá de 2024. La editorial del texto, Testigo Directo, dio a conocer en el marco de la FILBo de este año, que se lleva a cabo hasta el 11 de mayo, que el libro será adaptado al cine. “Es una manera de seguir haciendo memoria. De seguir buscando justicia para Valentina. Y de abrir una conversación profunda sobre los feminicidios en América Latina”, señaló Hincapié.

La productora Zeppelin Studio Latam, con sede en Argentina, firmó un acuerdo con la editorial y con la productora nacional Mercado de Contenidos. "Este proyecto inició en marzo de 2023, dos meses después del asesinato de Valentina y comenzó precisamente por mi trabajo en Séptimo Día como reportera de investigación. Llevo 10 años en el programa y de alguna forma me he especializado mucho en denunciar todo tipo de violencias contra las mujeres, en muchos casos de feminicidio", le contó Hincapié a Noticias Caracol.

"Llamé a Laura, la mamá de Valentina, para ofrecerle poder contar la historia de Valentina en el programa y hacer un reportaje con mucho respeto, pero contando esa historia. Ese caso había llamado la atención de muchos medios. Pero lo que me encuentro es una mujer que se siente muy maltratada por el tratamiento que le habían dado los medios de comunicación a este caso, que se sentía revictimizada y estaba viviendo un doble dolor", agregó la periodista.

Hincapié explicó que la madre de Valentina Trespalacios no quería dar detalles ni declaraciones a ningún medio de comunicación: "Fue cuando surgió la idea de escribir un libro. Soy periodista, pero nunca me ha enfrentado a ese reto de escribir una historia y plasmarla en la literatura, que es mucho más complejo. Allí es cuando me junto con Mauréen Maya, que es una gran escritora, muy experimentada en casos de víctimas, escribió el libro también de El enigma de Colmenares y junto a ella empezamos a trabajar este proyecto. Fueron muchos meses de investigación (...) Logramos acceder a la nube de Valentina con más de 10.000 archivos donde estaban todos los detalles de su relación con Poulos, logramos hablar con él desde la cárcel, cubrir ese juicio desde todos los ámbitos y con todos los detalles de la investigación".

La película contará con la participación de uno de los guionistas de la serie 'Cien años de soledad', "lo que augura una narrativa audiovisual de gran sensibilidad y proyección internacional. Uno de los elementos más impactantes de esta adaptación será la inclusión de detalles inéditos obtenidos de la nube privada de Valentina Trespalacios, cuya información arroja luz sobre los momentos previos al crimen ", se lee en un comunicado. La productora Zeppelin Studio Latam es reconocida por películas y series como Nahir, Días de Gallos, Bilardo, Doble Discurso y La Pistolera.

“Estamos emocionados de convertir esta obra en una película que se verá en todo el mundo. Es también un mensaje contra el silencio”, dijo el periodista Rafael Poveda, CEO de Testigo Directo Editorial. “Valentina es una historia real que nos exige narrarla con responsabilidad. En Mercado de Contenidos tenemos la convicción de que el cine también puede ser una herramienta para la verdad”, afirmó Juan Guillermo Mercado, productor del proyecto.

De acuerdo con el medio especializado Produ, el proyecto cuenta con la aprobación expresa de los padres de Valentina Trespalacios. El filme se rodará en Colombia durante el segundo semestre de 2025 y será dirigido por Liliana Bocanegra, conocida por Canto para no llorar y Si lo hubiera sabido. Hincapié celebró la noticia de la adaptación al cine de su libro: "El impacto que ha tenido que esto pueda llegar al cine es muy importante. No es solamente el caso de Valentina. Es una voz que se alza por muchas víctimas de feminicidio en un país donde lastimosamente tenemos unas cifras muy alarmantes. Además, es una historia que se puede repetir en cualquier país de América Latina. Es una historia de una chica vulnerable de un país con muchos problemas y con sistemas de justicia también muy débiles".

La condena a John Poulos por el crimen de Valentina Trespalacios

El 4 de junio de 2024 un juez condenó a John Poulos , el ciudadano estadounidense que asesinó a la DJ Valentina Trespalacios. En la lectura de sentencia de primera instancia, el juez indicó que la condena contra John Poulos será de 512 meses de prisión, es decir 42 años y 8 meses, como autor de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas .

“No fue una cosa accidental, sí hay estereotipos de dominación”, manifestó el juez frente al feminicidio de Valentina Trespalacios. Asimismo, le manifestó a John Poulos que “no nos venga a meter el cuento de que fue un homicidio culposo o simple. No prospera. En cambio, el feminicidio sí. El objetivo era el control sobre Valentina en todo lo que hacía, al punto de que ella tenía que rendirle cuentas diarias”.

“Se evidencia que no fue un acto de amor o de sexo, o que el señor Nelson Poulos 'se excedió un poquito'. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”, expresó el fiscal Santiago Vásquez.