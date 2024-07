Absurdo pedido de John Poulos, feminicida de Valentina Trespalacios, a Los Informantes

El estadounidense John Poulos fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de la DJ colombiana Valentina Trespalacios, ocurrido el 22 de enero de 2023. Este crimen conmocionó a todo el país por la sevicia con la que se llevó a cabo. Encontraron el cuerpo de la joven de 22 años en una maleta dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El equipo de Los Informantes intentó entrevistar al condenado, pero no pudo realizar la grabación debido a una sorprendente solicitud de Poulos. En la más reciente entrega de la Silla de la directora, María Elvira Arango reveló la petición del estadounidense.

La directora del informativo de Caracol Televisión explicó que, para cualquier entrevista con un recluso en Colombia, se requiere una autorización escrita por parte de la persona. Aunque enviaron múltiples solicitudes, Poulos siempre se negó. Sin embargo, tras su condena por el feminicidio de Valentina Trespalacios, cambió de opinión y aceptó.

El equipo de producción de Los Informantes organizó todos los detalles para la grabación. “Montamos maletas, armamos equipaje, madrugamos el lunes 24, porque tremenda la posibilidad de tener una entrevista con él y escuchar su versión”, señaló María Elvira Arango.

Con todo listo, la directora del programa y el equipo técnico llegaron a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, dispuestos a cumplir con los estrictos filtros de seguridad. “Con equipos, camarógrafos, luminotécnicos, los permisos, todo al día. Llegamos al primer control de seguridad, al segundo control, ponga una huella, otra huella, que un sello acá, que otro acá, que el perro, que la requisa”, relató Arango.

Finalmente, entraron al pabellón de los extraditables, donde Poulos, condenado a 42 años de cárcel, está detenido. Sin embargo, el encuentro no se dio como esperaban.

Inesperado pedido de Jhon Poulos a Los Informantes

“Hablamos en inglés, me presenté, le expliqué qué era el programa, él ya sabía de antemano porque ya había firmado un release, nos dijo que no”, afirmó la periodista y presentadora.

En ese momento, María Elvira Arango se preguntaba por qué Poulos les decía que no si ya tenían un acuerdo. “Dijo: 'lo único que a mí me interesa es la plata, cuánto me van a pagar'”, contó la periodista.

“Ni siquiera le pregunté cuánto pedía, no me interesa, no solamente a mí, sino que en Caracol Televisión no pagamos por la información ni un peso ni para John Poulos, ni para nadie”, aseguró la directora de Los Informantes. Finalmente, la entrevista no se grabó.

Vea la Silla de la directora aquí: