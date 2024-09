Linkin Park en Colombia: conozca todos los detalles del primer show de la banda en el país

La agrupación Linkin Park vendrá por primera vez a Colombia con su From Zero World Tour. Los fanáticos no tardaron en reaccionar con emoción al anuncio, especialmente porque será una nueva etapa de la banda con Emily Armstrong como vocalista.

¿Cuándo será el concierto de Linkin Park en Colombia?

El concierto de Linkin Park en Colombia será el 11 de noviembre de 2024 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

¿Dónde comprar las boletas para el concierto de Linkin Park en Colombia?

Taquilla Live confirmó que las entradas para

Linkin Park en Colombia estarán en preventa desde el día lunes 09 de septiembre de 2024 a las 10:00 a. m. o hasta agotar existencias. En esta, la boleta más económica será de 139.000 pesos y la más costosa alcanzará los 469.000 pesos, sin incluir el servicio.

Desde el viernes 13 de septiembre, el público general podrá comprar las entradas para el concierto de Linkin Park en Colombia, las cuales se venderán el sitio oficial de Taquilla Live.

¿Pueden entrar menores al concierto de Linkin Park en Colombia?

El 11 de noviembre de 2024 , día del show de Linkin Park en el Coliseo Medplus, las puertas del recinto se abrirán a las 6:30 p. m. La edad mínima para ingresar será de 7 años.

