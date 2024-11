Bogotá: City of the Lost, la película surcoreana rodada en Colombia que llegará a salas de cine

Una película surcoreana rodada en Bogotá, Colombia, está a portas de estrenarse en salas de cine. El film busca llevar al espectador a los 90s de la capital del país, en medio de un escenario violento, en el que el crimen era una constante por las luchas entre carteles de narcotráfico y corrupción.

Bogotá: City of the Lost (Bogotá, ciudad de los perdidos), narra la historia de un joven inmigrante coreano que llega a Colombia en su intento por sobrevivir en medio de una ciudad que parece no ofrecerle alternativas.

Una apuesta más de productoras extranjeras que fijan su atención en Colombia con diversos escenarios atractivos para desarrollos cinematográficos de gran valor.

¿Cuál es la trama de Bogotá: City of the Lost?

Guk-hee es el protagonista del largometraje y envolverá a la audiencia en la travesía de un extranjero que busca salir adelante en otro país, pero termina enredado en varios dilemas morales, culturales y el reto de adaptarse a un entorno peligroso e interesado.

El extranjero se verá envuelto en escenarios violentos y de poder - YouTube: EonTalk

La producción surcoreana se desarrolló desde enero de 2020 en Bogotá. Luego, por la pandemia de COVID-19 que limitó la movilidad en el mundo, se tuvieron que posponer las grabaciones por más de un año.

En 2021 se retomó la producción de la película, aunque por temas logísticos se tuvo que dividir la grabación y hacer algunas escenas en Corea del Sur.

En las salas de cine se destacarán escenarios de Bogotá como La Perseverancia, Egipto, el Salto del Tequendama y algunas tomas grabadas en Choachí, Cundinamarca.

Aunque la película estuvo liderada por el equipo surcoreano, el apoyo de Jaguar Bite, una compañía colombiana que asistió a la producción, fue fundamental; además de la colaboración de más de 200 personas que desempeñaron un rol en medio de las grabaciones.

El elenco actoral es en su mayoría coreano; sin embargo, caras latinas como la de la actriz colombiana Juana del Río estarán presentes en medio de la trama con un toque especial en la historia del protagonista.

La actriz colombiana Juana del Río interpretará un personaje en el escenario criminal - Instagram @juana_delrio

¿Cuándo podrá ver Bogotá: City of the Lost en cines?

Aunque la película fue estrenada en octubre en el 29.º Festival Internacional de Cine de Busan, aún no han confirmado la fecha exacta de su estreno en salas de cine. Se rumora que podría sorprender al público colombiano y de Corea del Sur el próximo 31 de diciembre de 2024.

Este largometraje corrobora la belleza sociocultural de Colombia y que continúa siendo una de las preferidas por sus paisajes, naturaleza e historia para producciones cinematográficas de alto nivel.