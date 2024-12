Mejor amiga de Sandra Reyes reveló detalles de sus últimos días: "Se fue tranquila"

Tras la muerte de la actriz Sandra Reyes , el pasado 1 de diciembre, muchos de sus colegas se han pronunciado en redes sociales recordando sus cualidades profesionales y personales. Entre ellos está su mejor amiga Aura Helena Prada, con quien construyó una gran amistad a través de los años.

En una entrevista con la revista Vea, Prada contó detalles de cómo inició su relación con Reyes y cómo pasó la actriz los días después de su diagnóstico con cáncer de seno.

(Lea también: ¿Cómo reaccionó Sandra Reyes cuando se enteró que Paula Dávila moría en Pedro El Escamoso 2? )

"Yo conocí a Sandra desde antes, pero nos volvimos muy, muy amigas en Pedro, a pesar de que éramos antagonistas, nos entendíamos muy bien. Ella odiaba que yo le dijera niña, entre comillas, pues mi personaje le decía al personaje de ella así y lo odiaba y le daba rabia", recordó la actriz que le dio vida a Mónica Ferreira en la primera parte de Pedro El Escamoso, esposa de César Freydell.

Aura Helena Prada actuó en Pedro, el escamoso como Mónica Ferreira - Foto: Caracol Televisión

Publicidad

Aura Helena recalcó que luego de Pedro El Escamoso , de Caracol Televisión, ambas quedaron conectadas por un gran vínculo. "Nos escuchábamos la una a la otra y estuvimos en varios momentos importantes de nuestras vidas. El nacimiento de su hijo, mis separaciones, nuevos encuentros, bueno, todo ese tipo de cosas que comparten las amigas".

Sandra Reyes y su diagnóstico con cáncer de seno

La mejor amiga de Sandra Reyes confesó que ella se enteró del diagnóstico entre septiembre y octubre de 2023. "Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé y en octubre ella empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico" y agregó que "ya estaba enferma cuando hizo [la segunda parte de] Pedro".

Publicidad

Tras recibir el diagnóstico, se dice que Sandra Reyes decidió no realizar ningún tipo de tratamiento para enfrentar el cáncer debido a su estilo de vida. "Lo he pensado mucho en estos días porque pasé por todo con Sandra, proceso de frustración, de angustia, de negación, de pelea. Estuve brava con ella, no peleé con ella, pero interiormente estaba brava con ella, pues porque de alguna manera, uno siempre quiere tener el control de las cosas".

Sandra Reyes en Pedro, el escamoso - Foto: Pedro, el escamoso

Pero con el paso de los días, tras la muerte de su amiga, aseguró que ha hecho las paces con la decisión de la actriz, debido a que ella tomó esa determinación con total tranquilidad. "Sandra se fue muy en paz. Sandra hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad y se fue tranquila, se fue en paz, se fue queriendo ir, o sea, estaba lista para irse, había hecho todo lo que ella consideraba que tenía que hacer".

Aunque el fallecimiento de Reyes causó gran sorpresa entre sus colegas y los colombianos, su mejor amiga señaló que para su círculo más cercano, que sabía lo que estaba atravesando, no fue una novedad. "Esperábamos, pedíamos que fuera pronto por su situación y por los dolores que estaba padeciendo y porque ella ya había expresado que estaba lista y que se quería ir y que aceptaba ese proceso. Entonces digamos que para los más cercanos no fue inesperado".

Su último momento con Sandra Reyes

Aura Prada reveló que estuvo con Sandra Reyes horas antes de su muerte. "Yo me despedí de Sandra el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila. Creo que Sandra me preparó para la muerte de otros seres queridos. Creo que ya me deja una gran lección en eso", aseguró la también actriz y agregó que "me hizo ver la muerte de otra manera".

Publicidad

(Lea también: ¿Cómo llegó Sandra Reyes a la televisión? Un clasificado y un piropo tienen mucho que ver )