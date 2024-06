Los famosos que apoyaron a Shakira durante su separación de Piqué: hasta Adele la llamó

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas en los últimos años. La cantante colombiana reveló que vivió un gran sufrimiento por ese entonces, pero que le sirvió para descubrir quiénes eran sus amigos más leales.

>> El plan que Shakira y Piqué tenían a futuro y que no pudo ser: ¿Clara Chía lo impidió?

En una reciente entrevista con Rolling Stone, la estrella colombiana reveló que famosos como Adele, Chris Martin, Carlos Vives, Will.i.am, Juan Luis Guerra, entre otros, le manifestaron su apoyo. Algunos de ellos le contaron a la revista internacional por qué se preocuparon por la cantante.

Will.i.am, rapero e integrante de Black Eyed Peas, reveló a la publicación que para el momento en que Shakira y Piqué se estaban separando, la cantante colombiana lanzó su colaboración con el grupo Don't you worry y tenían planeado grabar su videoclip en la playa, pero días antes de la grabación Shakira lo llamó y sin explicar mucho le pidió que cambiaran la grabación para que fuera en un estudio, pues no quería salir al público.

Publicidad

El rapero reveló que "hasta el último día del rodaje me contó lo que estaba pasando con su ex. Le dije: 'Eres única'. Algunas personas habrían encontrado cualquier excusa para no trabajar,. pero ella salió adelante, con el espíritu y la energía por el cielo". Will.i.am agregó que después de eso constantemente le escribía para saber cómo estaba.

Otro que estuvo junto a Shakira en ese difícil momento fue Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien la cantante tiene una amistad de más de una década. El artista británico contó que, al enterarse de la separación, le envió a la colombiana la foto de un jarrón roto pegado con oro. "Kintsugi: vas a ser mucho más fuerte cuando esto acabe", le escribió y explicó a la revista que "te rompes y luego te arreglan con oro, y eres más hermosa de lo que eras antes. Para cualquiera que esté pasando por un mal momento, yo incluido a veces, eso es algo muy poderoso de lo que aferrarse".

Publicidad

Por su parte, Shakira reveló que otros que la estuvieron llamando casi todos los días para saber sobre su estado de ánimo fueron Adele, John Mayer, Carlos Vives y Juan Luis Guerra.

>> Shakira se muestra como una "loba herida", recordando a Piqué, en portada de Rolling Stone