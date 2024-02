Luisa Fernanda W reveló qué haría si Pipe Bueno le es infiel: "Puede hacer lo que se le dé la gana"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han convertido en una de las parejas más queridas en las redes sociales. El reconocimiento de los dos hace que algunos de sus seguidores se cuestionen cómo manejan los celos y los intereses de otras personas.

A través de una transmisión en vivo que realizó Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram, algunas personas le preguntaron cómo reaccionaría ante una infidelidad del cantante y si le molestan los comentarios de algunas fanáticas. La paisa dio un mensaje por el que ahora es aplaudida en redes sociales.

"¿Cómo manejas los viajes y a las fans de Pipe?", fue la pregunta que un internauta le hizo a la creadora de contenido. Rápidamente la mujer reaccionó diciendo que "no los tengo que manejar".

La actual prometida de Pipe Bueno procedió a explicar que, en su relación, el cantante "puede hacer lo que se le dé la gana, que yo no me dé cuenta juepucha, de resto él verá. Y viceversa". Aclaró también que ella conoce el entorno en el que se maneja su pareja y no se siente insegura o preocupada al respecto.

Luisa Fernanda W agregó en su respuesta que "siempre he pensado que si uno desea tener una relación y una familia, por ejemplo en mi caso, doy lo mejor de mí para jamás tener arrepentimientos y yo no podría estar con una persona que no me dé mi lugar o que no me demuestre amor todos los días".

La también empresaria resaltó que en los últimos años se han conocido muchos casos de infidelidades a mujeres famosas por parte de sus parejas, "pero eso no habla de la mujer, eso habla de la persona que decide cagarla".

En su reflexión, la paisa y pareja de Pipe Bueno aseguró que si el cantante le llega a ser infiel "es problema de él" porque, por su parte, "yo sigo con mi vida y enfocada en lo mío, construyéndome como persona, mi carrera, sacando adelante a mis hijos. Dolería muchísimo, claro, pero tengo toda una vida por delante".

También recalcó que estar en una relación "es una decisión de vida", aclarando que a muchas mujeres les pasa que, aunque tengan pareja, "hay muchos hombres que están ahí esperando que uno termine su relación para caer y no son cualquiera, son buenos partidos".