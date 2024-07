Luisa y Renzo hablan de su salida del Desafío XX: ¿cuánto dinero se llevaron?

En el Desafío XX, Luisa y Renzo protagonizaron un desafío a muerte de infarto. Su salida marca la historia para el quipo Omega, dejando solo a uno de sus primeros integrantes en la competencia.

Tras su salida de la Ciudad de las Cajas, en la que se enfrentaron a Karen y Alejo, respectivamente, los dos exparticipantes del Desafío XX dieron a conocer sus impresiones sobre la competencia y los planes que tienen hacia el futuro.

Luisa detalló a Show Caracol que, en el momento de su partida, sus emociones se dividieron entre la frustración y la aceptación. "¿Será que me tengo que quedar acá? Yo le preguntaba a Dios: ¿pero qué hago, avanzo o no avanzo? Me demoré mucho realmente tratando de pasar la rampa", detalló.

Por su parte, Renzo indicó que lo más complicado para él fue tener que enfrentarse a su compañero de equipo con el que construyó una verdadera amistad. "Pues, la verdad, sí deja un poco de guayabo, un sinsabor y el hecho de tener que competir con un compañero, con un primo, hicimos una amistad chévere durante el Desafío. Pero me voy contento por toda la labor que hicimos en el programa".

¿Quiénes son Luisa y Renzo, los más recientes eliminados del Desafío XX?

Luisa, con 25 años, también fue reconocida en el Desafío XX por el apodo de reina, el cual le colocaron sus compañeros tras saber que ella fue Señorita Cesar en el año 2022. Para la exparticipante, esta representación fue gran parte de su aporte al programa.

"A mí, como mujer, pero más como reina, era lo que yo quería llevar, ese mensaje, que todas las mujeres tenemos una fuerza interior única", recalcó.

Mientras que, para Renzo, la superación personal fue el gran aprendizaje dentro de la competencia. "Aprendí muchísimo que mi cuerpo no tiene límites, descubrí muchísimas cosas de mí que no sabía, me superé muchísimo, fui creciendo poco a poco en el programa".

¿Cuánto dinero se llevaron Luisa y Renzo del Desafío XX?

Luisa, que además es arquitecta, se llevó del programa 24 millones de pesos, que planea invertir en sus emprendimientos. Renzo, por su parte, se quedó con $10 millones del juego y tiene grandes proyectos como modelo.

