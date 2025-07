Luisito Comunica protagoniza pelea con trabajadora en México que lo tachó de "ridículo"

El influencer mexicano Luisito Comunica vivió un momento incómodo durante su cobertura de la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, cuando fue confrontado y agredido verbalmente por manifestantes que lo señalaron como parte del problema que criticaban.

El incidente ocurrió el pasado viernes 4 de julio, mientras el creador de contenido grababa material para su canal de YouTube. Al acercarse para documentar los daños tras la manifestación, se encontró con grupos molestos que lo increparon directamente.

Uno de los momentos más tensos se dio con una mujer identificada como presunta trabajadora de la Secretaría de Turismo (Sectur), quien lo atacó verbalmente en plena vía pública. “Ridículo, pinche ridículo, sabes de qué vives, eres el que está respaldando a los violadores (...) todo esto es una lucha social de clases, en lugar de apoyar emprendimientos mexicanos, ustedes están con ellos”, le reclamó la mujer.

Luisito, visiblemente sorprendido, intentó replicar: “¿Por qué ridículo? Eso qué tiene que ver, cuáles violadores, tú lo estás llevando por otro lado, aquí hablamos de gentrificación y ya lo llevas por cosas de las cuales no tengo ningún conocimiento”.

El creador de contenido también notó que la mujer portaba un gafete de la Secretaría de Turismo y una bolsa de la marca española Bimba & Lola, algo que él mismo criticó con ironía: “Aparte ve, trabajas en Sectur (...) le quitaron trabajo a mexicanos, eso quiero que entiendas, estoy de acuerdo en apoyar a los negocios mexicanos, claro que sí, pero mira, aparte traes Bimba & Lola, te quejas del no apoyo a México y traes esa bolsa, quisiste llegar a ridiculizarme y te salió todo el tiro por la culata, es hermoso”, concluyó en su respuesta.



Su rechazo a los destrozos de las protestas

En su relato en redes sociales, Luisito explicó que su intención inicial era documentar la manifestación de forma curiosa y espontánea, pero la reacción fue hostil: “Esa fue una situación llena de adrenalina, caminaba por la calle y me acerqué a una manifestación anti gentrificación, me metí de chismoso y en eso me gritan ‘chinga tu madre, eres parte del problema’, pero no entiendo, yo también soy mexicano”.

El influencer también se refirió a los destrozos causados durante la protesta, señalando el impacto económico para los negocios locales: “Le quitaron trabajo a mexicanos porque es costoso recuperarse de los daños”, subrayó en sus videos.

Finalmente, explicó que pudo salir del lugar con la ayuda de dos policías: “Mucha gente se acercó en buena onda, pero otros no (...) vi a dos oficiales por suerte, me les acerco y les pedí ayuda, me dijeron que no me metiera en eso, todo terminó bien, fue seguro, pero sentí mucha adrenalina”.

El episodio encendió el debate en redes sociales sobre la gentrificación en la CDMX, las tensiones sociales que genera y el papel de los influencers al documentar estas protestas. Además, muchas personas en el video que posteo muestran su apoyo y lo celebran diciendo que fue "valiente", mientras que otros le piden al influencer que se informe más antes de opinar sobre un tema tan delicado como el de la gentrificación.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL