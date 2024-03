Mánager de Luly Bossa habló de escándalo por donación de Epa Colombia: "Suba capturas completas"

Sigue la controversia en redes sociales entre Luly Bossa y Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia. Esta última aseguró que le envió a la actriz una ayuda económica para cubrir los gastos fúnebres de Ángelo, su hijo, algo que la mujer de 59 años negó.



"Me van a disculpar, pero yo no recibí ayuda de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso. Ella no se comunicó conmigo ni con el equipo. Yo tengo un extracto, hay unas cosas muy puntuales y uno con eso no se puede equivocar porque uno tiene que dar cuenta al gobierno", contó Luly Bossa.

"Vi que la actriz Luly Bossa necesitaba ayuda, colocaron una cuenta y un nequi, amiga, yo hice una transferencia de $800.000. Cuando veo a todo mundo tratándome mal, uno antes de juzgar debe saber qué personas le ayudan, una por una, de pronto no revisó o su mánager", respondió Epa Colombia.

Mánager de Luly Bossa explicó que hubo un malentendido

El mánager de Luly Bossa, Jhonatan del Castillo, intervino para aclarar la situación, explicando que hubo un malentendido con respecto a la donación. Según él, el dinero enviado por Epa Colombia sí llegó a la cuenta designada por el equipo de la actriz, pero no se le informó que los fondos provenían de la empresaria de keratinas.

Esto llevó a una confusión sobre el origen de la donación.

"Los dineros recibidos se los entregué a Luly. Si va a subir capturas, que sean completas, porque nadie se comunicó conmigo a decir: ‘Soy del equipo de Epa’. Simplemente, empezaron a salir noticias en medios sobre que esa donación y estaban preguntando sobre el tema. Una disculpa por el malentendido", comentó del Castillo.