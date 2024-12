Margalida Castro vivió un duro episodio de salud mental y así fue su inspiradora recuperación

La famosa actriz colombiana Margalida Castro murió este 19 de diciembre de 2024 a los 83 años, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado recientemente. La mánager de la artista santandereana, Claudia Serrato, confirmó la noticia a través de las redes sociales, generando una oleada de comentarios de seguidores que expresaron sus condolencias por la pérdida de la respetada actriz en el mundo del entretenimiento nacional.

“Con profunda tristeza en el alma les comunico que mi grandiosa actriz y amiga Margalida Castro falleció, víctima de un cáncer que fue descubierto hace muy poco. Se me fue la Monirri de mi alma (como yo le decía) se nos fue a los colombianos “la señora actriz”, un baluarte de la cultura colombiana quien cumplió 60 años de carrera artística regalándonos personajes inolvidables”, aseguró la mánager en su cuenta de Instagram.

Trayectoria artística

En su larga trayectoria artística, Margalida Castro participó en numerosas producciones, destacándose en telenovelas como Gallito Ramírez, El secretario y ¿Dónde carajos está Umaña?. Su extraordinario talento y versatilidad le valieron múltiples premios, incluyendo el Premio India Catalina a Mejor Actriz de Reparto.

Batalla contra los problemas de salud mental

Pese a su éxito profesional, Margalida Castro batalló en su vida contra los problemas de salud mental. En varias entrevistas, compartió sus experiencias en hospitales psiquiátricos, donde vivió momentos muy difíciles. En el programa La Red, de Caracol Televisión, aseguró que temía herir a sus hijas debido a sus padecimientos.

“La falta de sueño es como la falta de la gasolina en un carro, se te funde el motor, entonces donde no hubiera estado mis hijas fuera de mí yo de pronto las hubiera matado”, recordó la actriz en una de sus últimas entrevistas.

Episodios de crisis

Margalida Castro recordó los episodios que tenía cuando enfrentó un serio problema mental por no dormir lo suficiente, pues su cuerpo estaba físicamente agotado, lo que le hacía tener alucinaciones. “Cuando me daban las crisis por falta de sueño, ella (su empleada) me llevaba la cuerda. Una vez yo la agarré a ella, a mis dos hijas y a la hijita de ella, en el piso 11, le dije ‘vamos volando donde mi mamá’, yo pensé que estábamos en el año 9.221 y podíamos volar”, aseguró.

La actriz recordó que la tenían que hospitalizar porque estaba fuera de sus cabales y podía hacerles daño a sus hijas. “Eso fue muy importante para ellas, que no vieran mis crisis”, señaló.

Recuperación y relación con sus hijas

Tras superar las crisis mentales, la relación con sus hijas mejoró notablemente. “Ahí sí fue la mamá absolutamente entregada. A tratar de restaurar esos 10 años que no las tuve conmigo, a darles todo lo que quisieran. Yo quería resarcir esos años”.

Sus hijas se radicaron en Chile y asegura que trató de repararlas no solo económicamente sino emocionalmente a ellas sino también a sus nietos.

¿De qué murió Margalida Castro?

De acuerdo con la mánager Claudia Serrato, Margalida Castro murió de un cáncer que le fue descubierto hace poco. Aunque no se detalló qué tipo de cáncer tenía Margalida Castro, Serrato destacó la vitalidad con la que vivió su vida hasta el último respiro. Extendió sus condolencias a sus hijas Carla y Gina Perozzo.

Margalida Castro deja un legado imborrable en la televisión colombiana y en el corazón de sus seguidores, quienes siempre la recordarán por sus inolvidables personajes y su lucha incansable tanto en el escenario como en su vida personal.