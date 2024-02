Margot Robbie se pronunció por no estar nominada a los Oscar: "No hay forma de sentirse triste"

Margot Robbie rompió el silencio tras no estar nominada a los Premios Oscar 2024. La actriz y protagonista de la película de Barbie finalmente reaccionó al tema que generó polémica en Hollywood.



Los fanáticos de la película Barbie, inspirada en la famosa muñeca de Mattel, esperaban que Margot Robbie estuviera nominada en la categoría a mejor actriz y, por su parte, Greta Gerwig, en la de mejor dirección. Sin embargo, esto no sucedió y convirtió a los premios de la Academia en blanco de críticas.

Tras varias semanas en las que incluso algunos colegas que actuaron en la cinta condenaron a los premios, Margot Robbie reaccionó a no ser nominada. Reclamó por la directora, pero señaló que está orgullosa por el éxito de la cinta en el mundo.

“No hay forma de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido", dijo la actriz al ser cuestionada por el hecho en medio de una reunión del sindicato de actores (SAG-AFTRA).



Además, Robbie consideró que "Greta debió ser nominada como directora. Lo que ella hizo es algo único en su carrera y único en su vida. Lo que ella logró, realmente lo es. Pero ha sido un año increíble para todas las películas".

La película inspirada en la famosa muñeca Barbie está nominada en categorías como mejor película del año, mejor guion adaptado, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Y en la categoría a mejor canción consiguieron dos nominaciones con I'm Just Ken de Ryan Gosling y What Was I Made for? de Billie Eilish.

De la misma forma, Ryan Gosling quedó nominado a mejor actor de reparto por su rol de Ken en la cinta y la actriz America Ferrera, a mejor actriz de reparto por Gloria. Ambos actores se pronunciaron sobre sus nominaciones y la falta de sus colegas.



"No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido celebrada en todo el mundo", aseguró el actor en un comunicado público.

America Ferrera, por su parte, habló con Variety sobre su nominación a los Premios Oscar y también señaló estar "decepcionada" por la usencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en los nominados.