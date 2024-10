María Cecilia Botero revela que otra actriz le hizo brujería: "A usted la querían matar"

María Cecilia Botero es una de las actrices más queridas y reconocidas por los colombianos. Con 69 años, 50 de ellos dedicados a la actuación y las artes, habla con conocimiento de causa sobre lo bueno y lo malo de la industria del entretenimiento, en la que se consiguen amigos, pero también se manejan celos y envidias.

En diálogo con el periodista Rafael Poveda en el podcast Más allá del silencio, María Cecilia Botero detalló las situaciones poco agradables que ha vivido a causa de la envidia que despertó en algunas de sus colegas. Aseguró que una actriz le hizo brujería y casi acaba con su vida.

¿Qué le pasó a María Cecilia Botero?

La actriz empezó contando que ella no creía en brujas, "pero de que las hay, las hay". En su relato detalló que siempre ha sido una mujer alegre y ha manejado su vida laboral con una sonrisa, pero de un momento a otro no prosperaban sus personajes, no avanzaba en los castings y sentía que la vida le hacía una "zancadilla".

"Yo no creía que había gente tan mala, tan dañada, que realmente hiciera cosas horribles para hacerle daño a uno, pero me pasó y tuve que creer", aseguró.

Botero detalló que todo inició en el año 1992, cuando su primer esposo David Stivelberg, con quien tenía un exitoso teatro en el que hacían musicales, falleció y ella empieza a enfermar. La actriz decidió seguir con el trabajado que tenía con su esposo y empezó a montar la comedia musical de Peter Pan.

"Me empezaron a pasar cosas raras, se me dañó la escenografía, se cayó una barra de luces en el escenario con 86 reflectores; los mismos arquitectos del teatro, que eran unos suecos, nunca entendieron cómo se cayó y yo con niños en el escenario, eso fue terrible. Después de eso estreno Peter Pan y me empieza a ir muy bien, pero empiezo a enfermarme, me tocó suspender la temporada", contó.

María Cecilia Botero pasó por dos cirugías por problemas intestinales, problemas de salud que ella anteriormente nunca había padecido y, aunque se suponía que eran intervenciones rápidas, tardó varios meses grave de salud y estuvo a punto de morir.

¿Cómo se enteró de la brujería?

La reconocida actriz, que participó en la película animada de Disney Encanto, señaló que con el tiempo se enteró que todo fue producto de la envidia y una brujería que tenía como objetivo que ella abandonara los escenarios. Esto lo supo un día en el que acompañó a una prima a una cita con una mujer dominicana que podía leer el aura.

"Yo solo iba a acompañar a mi prima, pero cuando la señora me ve me dice: 'necesito hablar con usted. Mire, usted está viva de milagro, a usted la querían matar'". María Cecilia Botero reaccionó con incredulidad, pero la mujer siguió dándole detalles y le contó que le robaron una manilla de oro y que "ese oro lo fundieron e hicieron una figurita de usted, con eso le están haciendo una brujería con santería cubana".

Botero le pidió que le dijera de quién tenía que desconfiar y la mujer le dijo: "'Es una mujer, amiga suya'. Me la describió y yo inmediatamente supe quién era la persona que me estaba haciendo eso, era una persona que me tenía envidia, me tenía rabia y me quiso hacer daño".

Finalmente, fue un santero cubano el que la ayudó a salir de esa brujería y para ello tuvo que viajar hasta Cuba. "El caso es que se cumplió y ahí volví a Bogotá y encontré un médico que entendió, me hizo una reconstrucción de mi intestino y nunca más en la vida me volvió a doler el estómago", recalcó María Cecilia Botera.