María Cecilia Botero habló de sus experiencias cercanas a la muerte: "Morí dos veces"

María Cecilia Botero es una de las actrices colombianas más reconocidas por el público debido a su gran carrera en la televisión. Recientemente, la famosa reveló que tuvo dos experiencias cercanas a la muerte que la dejaron marcada.

¿Qué le pasó a María Cecilia Botero?

La actriz colombiana fue la invitada en el podcast de las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper llamado Menopáusicas ¡y qué! En este episodio la famosa habló sobre sus experiencias con la muerte, recordando especialmente la de su esposo David Stivelberg, quien falleció en 1992 por un cáncer.

Sin embargo, la conversación se transformó cuando la actriz les reveló a las periodistas que "morí dos veces". Una de esas experiencias, según reveló, ocurrió cuando iniciaba su relación con su esposo.

Botero recordó que fue a la ginecóloga por una fuerte hemorragia y le detectaron un quiste. "Yo alcanzo a acordarme de que llegó una enfermera que se acercó y dijeron 'esa es la niña de la televisión', empezaron a gritar y hasta ahí me acuerdo. Entraron, no sé cuánto me hicieron, y a los tres días me despierto conectada a un montón de aparatos".

Publicidad

La actriz señaló que pasaron más días y, finalmente, en un momento se despierta y ve toda la habitación desde el techo, se ve a ella misma acostada y todo lo que está pasando.

María Cecilia Botero sintió que alguien estaba a su lado, pero no vio a esa persona, lo que sí recuerda es que esa persona "me decía: 'date la vuelta y vámonos', pero yo le decía 'no, porque allá atrás está la luz, si veo la luz me voy y yo no me quiero ir, a mi me falta tener a mi hijo'". Lo curioso del hecho, señaló la actriz, es que para ese momento ella pensaba que era estéril y no tenía planes de ser mamá.

Publicidad

"Al otro día desperté y empecé a sentirme mejor", recordó la famosa, quien vio el momento en que la enfermera le dijo a su familia "no hay nada que hacer, ella no pasa la noche".

La segunda experiencia, reveló, fue una experiencia de regresión a vidas pasadas a la que se sometió. Descubrió que, anteriormente, fue un hombre que sufrió el drama de los campos de concentración y Rusia.

María Cecilia Botero resaltó que es por estas experiencias que cree en la reencarnación y que "a mi no me da miedo morir, me da miedo es el dolor y el sufrimiento de todos".