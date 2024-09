Así lucía la actriz María Cecilia Botero cuando presentó Séptimo Día: faceta poco conocida

María Cecilia Botero es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Conocida por un sinfín de personajes entrañables en la pantalla chica, así como por su participación como la abuela Alma en la película de Disney Encanto, Botero tiene un pasado que pocos recuerdan: fue la primera presentadora del icónico programa Séptimo Día , de Caracol Televisión, una faceta que la se destacó antes de convertirse en una insignia de la actuación nacional.

Séptimo Día, el emblemático informativo de Caracol Televisión, ha estado al aire desde hace más de dos décadas, ofreciendo reportajes valientes y conmovedores sobre temas de interés social. Desde su primer episodio, el 7 de julio de 1996, ha trabajado incansablemente en la búsqueda de la verdad, convirtiéndose en un referente del periodismo investigativo en Colombia.

Séptimo Día. 1996



Manuel Teodoro

pic.twitter.com/mNz2nCpWeK — Historia Tv Colombiana. Autor (@TvLibro) July 20, 2018

En los 20 años del programa, María Cecilia Botero recordó su inicio en este formato, que para ese momento era innovador en el país.

"Era un programa muy bueno, como siempre me ha parecido, no había en Colombia un programa que hiciera lo que hacía Manuel Teodoro, entonces me parecía que era perfecto, era el programa ideal”, recordó María Cecilia.

Al unirse al equipo de Séptimo Día, Botero se adentró en un mundo diferente al de la actuación. “Yo que me estrené como presentadora de noticias con él en CM&, nos hicimos buenos amigos, hubo muy buena química siempre”, señaló refiriéndose a Manuel Teodoro, el director del programa, con quien presentó en ese momento.

Su conexión con Teodoro fue fundamental, ya que su propuesta de un programa que combinara investigación y reportajes impactantes le gustó.

“Era un momento muy especial para hacer un programa que no había hecho nadie de acá, entonces yo estaba ahí feliz, me sentía pionera”. Este espíritu de innovación ha marcado notoriamente la carrera de la actriz y presentadora.

Con más de 1.000 episodios emitidos y numerosas investigaciones impactantes, Séptimo Día ha demostrado que la televisión puede contribuir al cambio y la justicia. A lo largo de los años, ha ganado varios premios y ha mantenido su posición como uno de los programas más vistos en la televisión colombiana todos los domingos a las 9:30 p.m.

Más allá de su trabajo de presentadora en Séptimo Día, María Cecilia Botero es conocida por su versatilidad y talento en la actuación. Durante su carrera ha dejado una huella imborrable en la televisión colombiana con participaciones memorables en novelas como 'Nuevo rico, nuevo pobre', 'La venganza de Analía', 'Las hermanitas Calle', 'Caballo viejo', entre otras. Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó con su papel como la abuela Alma, en la película animada de Disney 'Encanto', que celebra y enaltece la cultura colombiana.