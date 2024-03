¿Melina Ramírez se prepara para tener otro hijo? Dijo que la "maternidad es hermosa"

Melina Ramírez despejó las dudas de algunos de sus seguidores, quienes le preguntan a menudo si desea ser madre por segunda vez. La presentadora lo hizo mediante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.



Melina Ramírez también se refirió a otros aspectos de su vida, como por ejemplo, los lugares a los que viaja cuando desea disfrutar de un momento en familia.

En ese espacio, la presentadora fue cuestionada sobre si deseaba tener más hijos, pero esta vez junto a su nueva pareja, el actor Juan Manuel Mendoza.

Al respecto dijo que “la maternidad es hermosa, pero es retadora en todo sentido. Me la he disfrutado al 10.000%, porque creo que no tendré más”.

La presentadora señaló que “Juan tampoco quiere. Ya somos 4+2 hijos perrunos. Estamos completos. Así pienso ahora por lo menos”.

Publicidad

También dijo que uno de los sueños que cumplió recientemente fue ser invitada por la revista Forbes a hablar en un panel de mujeres poderosas: “Que hayan elegido mi emprendimiento como una promesa de los negocios me parece muy top”.

Instagram @melinaramirez90

Publicidad

En otras noticias que puede leer: