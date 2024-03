Karol G rompió en llanto tras sufrir problemas eléctricos en pleno concierto: video

Este viernes 1 de marzo, tuvo lugar el primer concierto de Karol G en Guatemala. Sin embargo, el evento se vio opacado por algunas fallas de energía que le sacaron lágrimas a la Bichota.

Mientras se encontraba sobre el escenario, la cantante paisa rompió en llanto y se comunicó con sus fanáticos, quienes registraron el momento en video.

“Se murieron los generadores de toda la energía del escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, indicó.

Asimismo, la artista agregó que “ustedes vinieron a ver mi show y vamos a hacerlo. Tenemos energía para usar mientras tanto y tocar algunas canciones. Mientras va volviendo (la energía) vamos a lo que vinimos, a cantar y pasarla chimba”.

Tras expresar su molestia a los fanáticos, estos comenzaron a ovacionarla gritando su nombre y posteriormente Bichota.

Cabe destacar que el jueves 29 de febrero, laartista debió hacer un aterrizaje de emergencia luego de despegar del aeropuerto de Hollywood Burbank, en California, Estados Unidos.

En un video que se ha compartido en redes sociales se logra apreciar el aterrizaje de emergencia. La cantante paisa bajó del avión y se abrazó con los otros tripulantes que iban con ella, al parecer, para intentar calmar los nervios.

El portal ABC7 indicó que Karol G estaba a bordo de su avión privado y que este aterrizó en el distrito de Los Ángeles Van Nuys debido a que el piloto reportó que había humo en la cabina.

La aeronave estaba volando hacia el este, pero cuando llegó a Cajon Pass, un paso de montaña en California, el piloto debió dar la vuelta cuando informó sobre el percance.

El aviador logró hacer un aterrizaje suave alrededor de las 9:00 de la noche y, según las imágenes, todos los tripulantes estaban sin heridas.