Meryl Streep quedó atrapada en su casa por incendios en California: así escapó del fuego

Una situación que ha preocupado al mundo y especialmente a Estados Unidos en las últimas semanas han sido los incendios forestales en Los Ángeles, California , los cuales han causado la muerte de 29 personas y la desaparición de otros 22, según reporte de las autoridades. En medio de esta situación, varios famosos que tienen sus casas en esta zona del país se han visto afectados, entre ellos Meryl Streep.

Recientemente se conoció que el fuego alcanzó la casa de la famosa actriz de 75 años, quedando ella atrapada en su interior. La situación se conoció a través de su sobrino Abe Streep, quien contó lo sucedido en un artículo de New York Magazine.

¿Qué le pasó a Meryl Streep?

Según narró su sobrino, la actriz Meryl Streep recibió una orden de evacuación por parte de las autoridades de Los Ángeles debido al incendio que afectó zonas como Pacific Palisades y Altadena. Streep, decidida a abandonar su casa, se encontró con que la única salida de su casa estaba bloqueada.

"Se enviaron órdenes de evacuación a toda la ciudad. Mi tía Meryl Streep recibió una orden de evacuación el 8 de enero, pero cuando intentó irse, descubrió que un gran árbol se había caído en la entrada de su casa, bloqueando su única salida", detalló el familiar de Streep.

Al quedarse sin alternativas, la actriz de 'El diablo viste a la moda' y 'Mamma Mía' tuvo que realizar una arriesgada acción para poder salir de su casa. "Pidió prestados unos alicates a un vecino, hizo un agujero del tamaño de un automóvil en la cerca que compartía con los vecinos del otro lado y condujo a través de su patio para escapar".

Por fortuna, la rápida acción de Meryl Streep le permitió evacuar de su casa a tiempo, antes de que resultara afectada por los incendios. Por ahora, la actriz no se ha pronunciado al respecto, pero su sobrino resaltó que la mujer se encuentra bien.

Otros famosos afectados por los incendios en California

Foto aérea de Pacific Palisades, California, tras incendios forestales - Foto: AFP

Desde hace algunos meses se rumora que Meryl Streep tendría un romance con su colega Martin Short, protagonista de 'Only Murders in the Building'. Los incendios en Los Ángeles también han afectado al famoso, cuyo hijo perdió su casa en medio de las llamas y su propia mansión se ha visto afectada.

Se estima que más de 16 mil inmuebles de Los Ángeles, California, han resultado afectados por los incendios forestales, entre ellos figuran las casas de famosos como Paris Hilton, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Jamie Lee Curtis, Milo Ventimiglia, John Goodman, Adam Brody, Leighton Meester y Eiza González, entre otros.