Bruce Willis reaparece en emotivo video agradeciendo por la atención de los incendios en California

Bruce Willis, conocido por películas como 'Pulp Fiction' y 'Duro de matar', volvió a aparecer en público después de varios meses, por medio de un video publicado por su esposa, Emma Heming Willis, en el que el actor le agradece a los socorristas por atender los incendios en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

"Al ver a un socorrista, Bruce nunca perdió la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un "gracias por su servicio". Ayer no fue diferente", escribió Emma sobre el clip en el que Bruce Willis le da la mano a varios oficiales de policía.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios admirando a la estrella de Hollywood, quien desde 2022 ha luchado con una demencia frontotemporal que, según ha informado su familia ha afectado su habilidad para leer, escribir y hasta, en ocasiones, reconocer a personas, como es el caso de su expareja, Demi Moore.

"Él realmente es un increíble ser humano. Nada le puede quitar eso", "esto me llena el alma", "qué maravilloso es verlo entre nosotros", "siempre tan amable y agradecido", "absolutamente nadie va a ser tan cool como Bruce Willis", son algunos de los comentarios.

Lo que se sabe de la salud de Bruce Willis

En 2022, se hizo público el diagnóstico de Bruce Willis con demencia frontotemporal, luego de haber padecido una afasia, un trastorno del lenguaje. La enfermedad llevó al famoso a retirarse de la actuación y a su esposa, Emma Heming, a convertirse en su cuidadora.

Desde entonces su cónyuge publica cómo avanza el estado de salud del actor, de 69 años. El pasado 29 de diciembre, compartió un emotivo mensaje para celebrar su aniversario número 17 de relación.

"Los aniversarios solían traer emoción; ahora, si soy honesta, remueven todos los sentimientos, dejándome un peso en el corazón y un vacío en el estómago. Me doy 30 minutos para pensar en el “¿por qué él, por qué nosotros?”, para sentir la ira y el dolor. Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es… es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo, y es por él. Lo haría todo una y otra vez en un instante", escribió.

Foto tomada de AFP

Según el portal MayoClinic, la demencia frontotemporal hace referencia a los problemas que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, las cuales están asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje de la persona.

En julio pasado, su esposa realizó una publicación junto a Bruce que preocupó a sus seguidores, pues muchos interpretaron el mensaje como una señal de que el actor ya no puede hablar debido a su enfermedad. Sin embargo, su familia no dio más detalles al respecto.

"Me imagino lo que diría Bruce si pudiera: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes", escribió Emma en la descripción de la foto.