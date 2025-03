Millie Bobby Brown, de Stranger Things, envía poderoso mensaje por las críticas a su físico

A Millie Bobby Brown el mundo la conoció a los 11 años con el éxito de la primera temporada de Stranger Things, serie de la que es protagonista. Diez años más tarde, son muchos los comentarios en redes sociales y publicaciones en portales de entretenimiento que hablan sobre el aspecto físico de la actriz que ya no es una niña.

La apariencia de la joven actriz ha sido tema de conversación desde hace algunos años, cuando en el rostro de la famosa desaparecieron las señales que la hacían verse como la niña adorable de la serie y empezaba a verse como una mujer. Ante las críticas, la británica decidió defenderse públicamente.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre su aspecto físico?

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 21 años publicó un video en el que quiso exponer lo que ha estado viviendo por cuenta de los comentarios sobre su apariencia. Millie Bobby Brown aseguró que todo esto "es más grande que yo y afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público".

"Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que me quedara congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la temporada uno de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo", expresó la famosa.

La también protagonista de Enola Holmes y Damsel, mencionó algunos de los titulares que han escrito algunos periodistas sobre ella. "'¿Por qué la generación Z como Millie Bobby Brown está envejeciendo tan mal?', por Lydia Hawken. '¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?', por John Ely. 'Millie Bobby Brown es confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles', por Cassie Carpenter", expuso.

La actriz cuestionó por qué estas personas estaban dándole más visibilidad a los ataques que le hacen a diario, que cuestionando a los adultos que los hacen. "Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador y el hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres, lo hace peor", aseguró.

"Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido".

Finalmente, la actriz hizo una invitación a la sociedad para que "hagamos las cosas mejor. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a que las destrocen por el simple hecho de existir".

Millie Bobby Brown aseguró que está lista para dejar atrás 'Stranger Things'. Foto: Getty Images.

Primeras reacciones al video de Millie Bobby Brown

Además de las millones de personas que aplaudieron a la actriz por su comunicado público, una de las reacciones que más ha impactado en la prensa es la de uno de los que ella expuso públicamente por atacarla en sus artículos. El comediante Matt Lucas se disculpó públicamente con Brown.

Matt Lucas aseguró que la británica tenía un "look de mamá operada", pero tras la publicación de Millie, decidió hacer una publicación en la que señaló que su intención nunca fue ofenderla, porque al contrario consideraba que se veía "fantástica", pero que al ver que la prensa aseguraba que él la había criticado, se sintió mal. "Me doy cuenta de lo que [mis palabras] han hecho y por eso, me disculpo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co