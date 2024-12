Muerte de Sandra Reyes: la escena premonitoria entre la doctora Paula y Pedro, el escamoso

A mediados de este año, los televidentes del Canal Caracol gozaron y lloraron con la segunda temporada de Pedro, el escamoso, la famosa telenovela que batió récords desde su primera entrega, emitida entre 2001 y 2003.

En esa primera temporada, el amor entre Pedrito Coral y su jefe, la doctora Paula Dávila, cautivó a millones de espectadores en Colombia y el mundo. El mompirris, como llamaban al personaje de Miguel Varoni, hizo de todo para conquistar el corazón del papel interpretado por Sandra Reyes.

(Lea también: el mundo del entretenimiento despide a Sandra Reyes, recordada por su papel en Pedro, el escamoso)

Este año, en la segunda temporada, los seguidores de la serie pasaron de las risas al llanto por el giro que dio la historia. Pedro y la doctora Paula se habían separado y, tras reencontrarse después de décadas, ella le revelaba a él que tenía cáncer y había decidido alejarse. Luego, el personaje falleció.

Publicidad

Una de las escenas más conmovedoras y que ha sido muy comentada en redes sociales en las últimas horas, tras la muerte de la actriz Sandra Reyes, casualmente también por un cáncer de seno, es la siguiente. La llevaron a cabo, de forma magistral, la artista y Miguel Varoni:

Doctora Paula: "Tarde o temprano nos va a pasar a todos. Y yo tengo suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento. Y quiero vivir mis últimos días, o meses, de una forma normal"

Pedrito Coral: "¿Sumercé linda cómo hace para estar tan tranquila?

Doctora Paula: "La verdad, no estoy tan tranquila. Yo estoy triste, porque yo amo la vida. Pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar"

Pedrito Coral: "No lo puedo creer"

Doctora Paula: "Cuando me enfermé la primera vez, yo busqué apoyo de muchas formas, en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil"

Pedrito Coral: "¿Y?"

Doctora Paula: "Y lo primer que entendí es que tenía que cambiar el por qué por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero si he encontrado una última esperanza: yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver"

Pedrito Coral: "¿Sumercé de verdad cree en eso?"

Doctora Paula: "No pierdo nada en creer eso. Y si llega a ser cierto, créame, yo voy a volver y lo voy a buscar. Y esta vez no lo voy a dejar ir"

Pedrito Coral: "Doctora, no me diga eso que me mata"

Doctora Paula: "No, aquí la que se está muriendo soy yo. Y usted me tiene que prometer que va a vivir muchos años"

Publicidad

Lastimosamente, la realidad superó la ficción. Tan solo tres meses después de emitirse ese capítulo en Pedro, el escamoso, Sandra Reyes perdió la vida luego de luchar contra la misma patología que enfrentó la doctora Paula.

¿Cuándo se enteró Miguel Varoni de la enfermedad de Sandra Reyes?

En medio de lágrimas, Miguel Varoni reveló en Noticias Caracol que, semanas después de grabarse la escena, se enteraron de forma privada que Sandra Reyes estaba enferma.

(Lea también: Sandra Reyes supo que tenía cáncer después de grabar 'Pedro, el escamoso 2', indicó Miguel Varoni)

Hay dolor y luto en Colombia por la partida de la actriz, recordada por este personaje y muchos otros, especialmente los interpretados en Caracol Televisión, tales como el de Adriana Guerrero en La mujer del presidente, Pilar de Manrrique en La Saga, Amparo Cadena en El cartel de los sapos y Ana Lucía en Laura, la santa colombiana.